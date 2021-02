Detenen un fugitiu a Sant Pere Pescador buscat per volar amb explosius un cotxe de luxe que havia robat a França

La Policia Nacional ha detingut un fugitiu a Sant Pere Pescador buscat a França.

Se l'acusa d'haver volat amb explosius un cotxe robat. Va sostreure'l juntament amb altres objectes de l'habitatge d'una persona discapacitada.

L'home després de ser detingut pels fets a França, va aconseguir fugir per la finestra d'una comissaria francesa. Des de llavors no se'l va poder localitzar i les autoritats van emetre una ordre europea de detenció.

Es tracta d'un ciutadà francès de 35 anys, que segons l'ordre europea estava buscat per per delictes de furt agreujat i danys agreujats per l'ús de mitjans perillosos per a les persones.

Concretament, el delinqüent l'any passat va accedir a l'habitatge d'una persona discapacitada a França que anava en cadira de rodes i va sostreure diversos efectes. Entre ells un vehicle de luxe que posteriorment van destruir mitjançant l'ús de substàncies explosives.

Arran de l'ordre europea de detenció, la Policia Nacional va saber que es podia estar movent per les comarques gironines i se'l va identificar fa poques setmanes en una casa d'una urbanització de Sant Pere Pescador.

Concretament, s'havia ocultat en una casa ocupada i viva amb un jove okupa. El van arrestar mentre anava amb bicicleta i el van entregar a les autoritats franceses.



Fugitius perillosos a Barcelona

La Policia Nacional ha detingut també a Barcelona dos perillosos fugitius buscats a Suècia i la República Txeca. Un d'ells és un ciutadà xilè, sobrenomenat "el gat", implicat en el violent assalt a un furgó a Estocolmon va sostreure diners en efectiu i lingots d'or valorats en gairebé un milió d'euros. L'altre arrestat estava buscat per amenaçar de mort a la dona i al fill del primer ministre de la República Txeca.