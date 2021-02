Empresaris del sector turístic de l'Alt Empordà són crítics amb el projecte de parc eòlic marí

El projecte de construcció d'un parc eòlic marí al golf de Roses ha començat a generar les primeres veus crítiques. Des de l'Associacío d'hosteleria de l'Alt Empordà i l'Associació d'Empresaris Roses-cap de Creus crearan una plataforma amb experts per fer el seguiment del projecte i han afirmat que lluitaran fins l'últim moment per preservar el territori.

El sector estarà en alerta perquè aquest projecte o no es faci o es faci amb el mínim impacte i que s'allunyi el màxim possible de la costa.

El sector ha celebrat una reunió online amb representants del projecte parc Tramuntana.

Consideren que "el paisatge és el principal actiu que tenim a l'Alt Empordà i la badia de Roses és una de les més belles del món i ha de continua essent-ho; per això serem crítics amb el projecte de parc eòlic marí que es vol fer al golf de Roses", és el missatge que han expressat durant la reunió online que van mantenir ahir amb representants del projecte.

Malgrat ser conscients que l'energia renovable és el futur, els empresaris han expressat la seva preocupació pel gran impacte que el projecte pot provocar en el turisme, i sobretot per si els beneficis que suposarà pel que fa a l'economia de la zona i la creació de llocs de treball ho compensaran.

"No només per l'impacte visual que tindrien els molins al mar sinó també per l'impacte al territori que pot suposar la connexió de la línia des del mar fins al centre de distribució", han manifestat. Els empresaris han demanat que la totalitat d'aquesta connexió es faci sosterrada.

Han demanat als promotors portar a terme més reunions.

La biologa i paisatgista, Anna Zahonero, que assessora al sector considera que "cal ser molt exigents amb els estudis d'impacte ambiental i paisagístic per saber amb certesa i rigorositat de quina manera afectaran els elements flotants del parc eòlic a la fauna i a la flora marina, i a les aus migratòries que tenen com a refugi el parc dels Aiguamolls de l'Empordà, del Cap de Creus i del Montgrí".

Els empresaris han informat que durant la trobada els representants del projecte han explicat que encara no han demanat l'autorització a la Generalitat i al Ministeri i han traslladat als empresaris la seva voluntat de que "si no hi ha el consens de tots els sectors implicats el parc eòlic marí no tirarà endavant".

També els han donat a conèixer que han creat un web per anar informant dels canvis que es vagin introduint en el projecte a partir de les trobades amb els sectors.