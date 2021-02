L'Arxiu de Castelló digitalitza prop d'11.000 pàgines de documents del s. XVII al XIX

L'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries està digitalitzant prop d'11.000 pàgines de documents dels segles XVII-XIX. Els documents van ser produïts per la Cort del Batlle de Castelló d'Empúries i es podran consultar en línia

El fons està format per 207 quaderns o plecs relligats dels anys 1664 al 1831. El projecte, a càrrec de l'empresa IMTHE Consultores-Tratamiento y gestión documental, ha consistit en la digitalització de tot el fons a excepció de vint-i-tres quaderns que es van descartar a causa del mal estat de conservació. L'encàrrec per desenvolupar la feina es realitzà abans de la pandèmia; les imatges han estat lliurades a l'arxiu.

Entre la documentació digitalitzada hi trobem plets, processos de testimonis, actes de condemna, disputes de béns, conflictes entre veïns, denúncies, execucions de béns per deute i herències, entre altres, tipologies que ens permeten estudiar l'activitat comercial, l'endeutament, la producció agroramadera, el territori i la seva toponímia, i resseguir ?genealogies, entre d'altres aspectes per a l'estudi de la història local.

Els fons, que es conservava en unes golfes de la basílica, ingressà a l'arxiu l'abril de 1987 juntament amb sis llibres del Consell Municipal (XVI-XVIII), un llibre de Sobreposats i Mostassà (1756-1825), un llibre de comptes de l'Ajuntament (1779-1801) i un llibre de la Junta de Propis i Arbitris de l'Ajuntament (1827-1834) i més de dos mil documents notarials plegats dins de sacs d'arpillera.

El conjunt va ser lliurat pel rector de la parròquia Mn. Àngel Sunyer al llavors alcalde, Esteve Ripoll, pocs mesos després de la creació del servei d'arxiu municipa.

La Cort del Batlle va ser un òrgan que des d'època medieval i fins a les reformes liberals del segle XIX, impartia i administrava justícia.