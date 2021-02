Les restriccions no impedeixen als francesos comprar al Pertús

Les restriccions de mobilitat, tant de Catalunya com de França no impedeixen als clients de l'altra banda de la frontera arribar fins al Pertús per comprar. Els estancs continuen registrant cues, tot i que en part per complir distàncies, i el nucli mostra activitat comercial. L'alcaldessa, Sònia Martínez, constata que el motiu és que no han de creuar la frontera però que a la resta de la població la situació per al comerç és «desastrosa». De la paradoxa al Pertús se n'han fet ressò mitjans francesos.

El mitjà l'Indépendant plantejava a principi de mes que mentre el primer ministre francès deixava clares diverses restriccions, al nucli s'hi podien veure nombrosos clients francesos.

La informació del Ministeri d'Afers Estrangers francès, actualitzada a data 5 de febrer, indica als ciutadans que volen viatjar al país que només es pot fer en cas de motiu de necessitat, i també que es desaconsella viatjar entre països.

«Estrictament desaconsellat»

Puc sortir de França, planteja, i informa que els viatges a països de l'espai europeu no estan subjectes a restriccions però estan «estrictament desaconsellats». Com en l'altre cas, ha de ser per necessitat i fora del toc de queda.

A aquestes mesures s'hi sumen les restriccions de mobilitat de cada país. A Catalunya hi havia confinament municipal i des d'aquesta setmana, comarcal. Però els clients de l'altra banda de la frontera continuen arribant al Pertús. A banda dels dubtes que generen les normatives de restriccions, el viatge des de França et permet estacionar i moure't per aquest nucli sense necessitat de creuar la frontera perquè també està en territori francès.

La situació ha permès que aquest nucli de la Jonquera recuperi una part de l'activitat comercial i no es vegi tan afectat per la situació de pandèmia com la resta del municipi, amb més del 90% de client francès.

Situació «desastrosa»

L'alcaldessa de la Jonquera constata que «en l'àmbit comercial la situació és «desastrosa» perquè malgrat que els supermercats i alguns tipus d'establiments poden estar oberts, en no tenir la clientela francesa, que com diem sempre el 99% del nostre client és francès, doncs no tenim clients», i, per tot plegat, molts han optat per tancar.

Pel que fa al Pertús, constata que l'activitat és molt menor que abans de la pandèmia, però manté certa activitat. Martínez remarca que «és el que defensem els de consells comarcals, Pirineu, Aran, Ripollès i el Berguedà, i altres comarques: aquesta mobilitat transfronterera, que és bàsica per a l'economia i per als desplaçaments dels qui viuen en tota aquesta zona».

clients al pertús. 1 Un dels estancs dijous amb cues de clients, la majoria francesos, esperant al carrer per ser atesos. F

2 El carrer comercial d'aquest nucli, amb plena activitat. F

3 Gent passejant al primer dels establiments del Pertús, arribant des de la Jonquera. F