Recuperen a la Jonquera un Porsche robat

La Guàrdia Civil va intervenir recuperar a la Jonquera un vehicle de gamma alta robat.

La conductora, una ciutadana francesa de 36 anys, va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb falsedat documental.

Els agents es trobaven fent un control rutinari a l'AP-7 quan van aturar un vehicle, amb matrícula francesa, que circulava direcció França.

Un cop identificada la conductora, els agents van observar que la documentació aportada eren fotocòpies de mala qualitat i van sospitar.

En inspeccionar el cotxe, van observar com el número de bastidor no es corresponia amb la documentació aportada per la conductora, per la qual cosa van realitzar consulta a les seves bases policials descobrint que el vehicle havia estat sostret a França.

Es va contactar amb el Centre de Coordinació Policial francoespanyol del Pertús que va confirmar que constava com a sostret.

Les diligències, juntament amb la detingut i el vehicle, van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Figueres.