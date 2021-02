Figueres planteja celebrar les Fires de Santa Creu del 29 d'abril al 3 de maig

L'Ajuntament de Figueres està treballant per poder celebrar les Fires i Festes de la Santa Creu durant cinc dies, del 29 d'abril al 3 de maig, seguint tot "els protocols que requereixi la situació". Així ho van anunciar l'alcaldessa, Agnès Lladó, i la regidora de Festes, Ester Marcos, en una reunió que van mantenir divendres amb una seixantena d'entitats i associacions, al Teatre Jardí. Malgrat això, van avançar que hi haurà alguns actes com la Diada Castellera o la Rua de Santa Creu, que no es podran fer per la dificultat d'adaptar-los a les restriccions.

Des del consistori defensen que les dades de la covid-19 "no auguren un escenari propici per a la festa major" però que res fa preveure que no es puguin celebrar. L'Ajuntament va suspendre la celebració de l'any passat per la situació sanitària.