Obren un expedient sancionador contra l'establiment de Capmany on s'exercia la prostitució

El Departament d'Interior ha incoat un expedient sancionador contra el complex de Capmany on s'exercia la prostitució sota la llicència d'hotel. L'expedient ve a conseqüència de l'operatiu per la lluita contra el tràfic d'éssers humans conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional el passat 30 de gener.

L'establiment es dedicava anteriorment a la prestació de serveis de naturalesa sexual sota la llicència de local de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, concedida per l'Ajuntament de Capmany el 2004. Després de diversos recursos judicials iniciats per la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar la nul·litat de la llicència atorgada, i va ordenar la clausura de l'establiment. L'any 2018 el local va tornar a obrir les portes com a hotel.

Els Mossos d'Esquadra van recollir indicis que l'activitat principal de l'establiment era l'intercanvi de serveis de naturalesa sexual de les dones que s'allotjaven a l'hotel amb clients. L'establiment llogava les habitacions per hores.

Durant l'actuació del 30 de gener, la Policia Nacional va detectar més de vint dones que van manifestar exercir la prostitució al local. També va aixecar actes a 19 ciutadans francesos que no podien estar en territori català a causa de les restriccions de la pandèmia.

La sanció inicialment proposada pel Departament d'Interior al titular de l'establiment és de 10.000 euros. La qüestió també s'ha traslladat a l'Ajuntament de Capmany perquè exerceixi les seves competències respecte a la possible clausura o tancament de l'establiment, que actualment disposa de la llicència d'establiment hoteler.