Recuperen un Porsche robat en un control a la Jonquera

La Guàrdia Civil de la Jonquera va recuperar dimarts a la frontera un vehicle de gamma alta que havia estat robat. Es tractava d'un vehicle marca Porsche que conduïa una dona que va ser detinguda quan viatjava amb el vehicle.

La conductora, segons la informació facilitada, és una ciutadana francesa de 36 anys.

Va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte de robatori i també per falsedat documental.

El cotxe va ser interceptat quan els agents de la Guàrdia Civil es trobaven fent un control rutinari a l'autopista AP-7 al terme de la Jonquera. Van aturar un vehicle, amb matrícula francesa, que circulava direcció França.

Un cop identificada la conductora, els agents van observar que la documentació aportada eren fotocòpies de mala qualitat i això els va fer sospitar de la seva veracitat.

En inspeccionar el cotxe, van poder observar també com el número de bastidor no es corresponia amb la documentació aportada per la conductora, per la qual cosa van realitzar consulta a les seves bases policials i van descobrir que el vehicle havia estat sostret a França.

La Guàrdia Civil va contactar amb el Centre de Coordinació Policial francoespanyol del Pertús per verificar si el cotxe constava com a sostret.

Després de la confirmació se'l va confiscar i es va procedir a detenir la conductora del cotxe, que viatjava sola.