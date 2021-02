Denuncien penalment un camioner a Llers que multiplicava per set la taxa d'alcohol permesa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home, de 43 anys per conduir un camió multiplicant per set la taxa d'alcohol permesa.

Els fets van passar dilluns pels volts de les vuit del vespre quan la policia va rebre l'avís que a l'AP-7, a Llers, el conductor d'un camió podia anar begut. Quan els mossos hi van arribar, a la cabina hi havia el conductor principal i un de suplent. El primer presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. En fer-li la prova, va donar un resultat positiu d'1,17 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. A la segona prova va donar 1,13 mg/l. Arran dels fets, els Mossos van obrir diligències per denunciar-lo.

Tot seguit, van identificar el conductor suplent per comprovar si es podia fer càrrec de la conducció del camió i van descobrir que no tenia el permís vigent perquè havia perdut tots els punts. El vehicle va quedar immobilitzat al lloc fins que un responsable de l'empresa se'n va fer càrrec.

La persona investigada té l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial encarregada del cas quan sigui requerida.