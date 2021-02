Figueres reuneix les entitats per programar cinc dies d'actes de les Fires de la Santa Creu

L'Ajuntament de Figueres s'ha reunit amb una trentena d'entitats i associacions per a programar les Fires i Festes de la Santa Creu que es concentraran en cinc dies, del 29 d'abril al 3 de maig. Les mesures de la covid-19 obligaran a suprimir alguns dels actes habituals.

La reunió va comptar amb la participació d'unes seixanta persones, en representació d'una trentena d'entitats al teatre El Jardí, amb totes les mesures de seguretat i per posar d'exemple com ha de ser una activitat amb tots els protocols covid. Hi assistiren l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la regidora de Festes, Ester Marcos, en representació de l'Ajuntament.

El govern està treballant perquè les Fires i Festes de la Santa Creu se celebrin durant cinc dies, amb tots els protocols que requereix la situació. Es concentraran les activitats entre 29 i 30 d'abril i 1,2 i 3 de maig. Algunes de les activitats que no es podran celebrar són la Diada Castellera o la Rua de Santa Creu.

«Les dades en relació amb la covid-19 no auguren un escenari propici per a la festa major i res no fa preveure que puguem gaudir amb normalitat d'unes Fires i Festes de la Santa Creu», ha informat el govern. Malgrat això, la voluntat de l'equip de govern és d'adaptar algunes activitats als protocols en relació amb espectacles, esdeveniments culturals i activitats a la via pública.

La participació de les entitats i associacions de Figueres ha estat sempre un dels pilars de la programació i per això l'Ajuntament ha volgut fer partícip de la situació el teixit associatiu en un procés de transparència.