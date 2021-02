Interior expedienta l'hotel de Capmany on es van trobar dones prostituint-se

El Departament d'Interior ha obert un expedient sancionador a l'hotel Els Banys de la Mercè de Capmany per actuar com a prostíbul encobert i proposa que se'l multi amb 10.000 euros. La Generalitat ha decidit expedientar el complex després que els Mossos d'Esquadra hi hagin fet diverses inspeccions i, sobretot, arran de l'operatiu policial que hi va haver el 30 de gener passat.

Al dispositiu, que es va fer de manera conjunta amb la Policia Nacional (CNP), es van identificar més de vint dones que es prostituïen a les habitacions. Com que Els Banys de la Mercè només té llicència com a hotel ?tot i que abans havia funcionat com a prostíbul? la Generalitat també ha traslladat el cas a l'Ajuntament, per si vol clausurar-lo.

L'hotel Els Banys de la Mercè, situat a tocar de l'N-II, ja fa anys havia funcionat com a prostíbul (aleshores, sota el nom de club Madam's). El 2004, l'Ajuntament de Capmany li va donar llicència per fer-ho. Però després de diferents recursos judicials interposats per la Generalitat, el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) va declarar nul·la la llicència i va ordenar clausurar el prostíbul.

Ara fa tres anys, el 2018, l'establiment va tornar a obrir les portes. Aquest cop, com a hotel. Tot i això, segons informa el Departament d'Interior, el complex ha continuat funcionant com a prostíbul encobert. «Segons indicis recollits pels Mossos, l'activitat principal és la d'intercanvi de serveis de naturalesa sexual entre les dones que s'allotgen a l'hotel i clients, majoritàriament procedents de França», recull un comunicat de la Generalitat.

Al llarg dels darrers mesos, la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) dels Mossos de Girona ha fet diverses inspeccions a l'hotel. Però, sobretot, aquella que ha derivat en l'obertura de l'expedient sancionador és l'operatiu conjunt que Mossos i Policia Nacional van dur a terme al complex aquest 30 de gener passat.

El dispositiu perseguia detectar possibles casos de tràfic de persones i descobrir incompliments de les restriccions per la pandèmia. A l'hotel de Capmany, la policia hi va identificar 21 dones i 39 clients (d'aquests, dinou eren francesos que s'havien saltat les restriccions de mobilitat).

Segons informa Interior, les dones van explicar davant dels agents del CNP que estaven allà exercint la prostitució. I que els clients francesos, en realitat, havien creuat la frontera (i incomplert les restriccions per la covid-19) per obtenir els seus serveis. Durant el dispositiu, els agents també van aixecar actes contra l'hotel per incomplir els protocols davant la pandèmia i van localitzar estupefaents i armes blanques entre els clients.

Arran d'això, el Departament d'Interior ha incoat un expedient sancionador contra l'hotel Els Banys de la Mercè per l'exercici de la prostitució. Inicialment, proposa que se li imposi una multa de 10.000 euros a la propietat.

L'advocat Carles Monguilod, que representa la propietat del negoci, va enviar una queixa als dos cossos policials i als governs de la Generalitat i l'Estat pel que considerava una operació «desproporcionada». El lletrat va considerar que només s'havien detectat «unes simples infraccions administratives».