Presència rècord del rapinyaire nocturn més gran d'Europa al Parc Natural de Cap de Creus

El Parc Natural de Cap de Creus ha registrat en el darrer cens de duc (Bubo bubo), el rapinyaire nocturn més gran d'Europa, la seva presència rècord. S'ha detectat a 19 territoris, la xifra més alta mai registrada al parc. És el desè cens que es porta a terme.

L'animal és escàs arreu del país i té una distribució dispersa a Catalunya.

En el cens han participat entitats col·laboradores com la Iaeden, l'Apane o Sterna. En total gairebé 90 persones, el que ha permès cobrir la totalitat de l'àmbit del parc, disposar de xifres més precises i registrar el rècord de presència del rapinyaire.

A més, les bones condicions climatològiques com l'absència de vent, després de dies de fortes ventades, va permetre "sentir perfectament els mascles cantant i alhora que els mascles estiguin actius", han explicat des del departament de Medi Ambient.

El recompte fa referència només als mascles perquè "és gairebé impossible detectar les femelles". Dels 19 territoris on se n'han registrat, només en un es va veure una femella, han informat. Els joves també es fa difícil registrar-los perquè no estan en edat reproductora i no emeten cant.



El cant dels mascles

El cens comença amb la posta de sol, i fins ben entrada la foscor, perquè és quan els mascles comencen a cantar per marcar el territori, i a la tardor i l'hivern, també per atraure les femelles en un ritual reproductiu observat també en altres espècies de rapinyaires nocturns com el gamarús o mamífers com el cérvol, ambdues presents a altres punts de Catalunya.

El coneixement que aporten censos com aquest ajuda a conèixer millor territorialment els elements faunístics d'interès de l'espai que, a banda de protegir l'espècie, serveixin per millorar la gestió dels seus hàbitats i prevenir impactes.



Una espècie protegida

El duc és una espècie protegida per Directives Europees i prioritària a nivell de conservació, que es troba en regressió en gran part de Catalunya. Diferents factors hi intervenen, com ara la forestació dels hàbitats oberts que sol ocupar, la disminució de les seves preses, molèsties en els llocs de reproducció, ús de raticides en zones agrícoles i periurbanes, etc. La bona presència a Cap de Creus evidencia que al parc gran part d'aquests factors no hi són presents. Així, el Parc Natural de Cap de Creus és un dels indrets amb major densitat de tot Catalunya.