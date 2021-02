Comerç Figueres serà acusació particular en els casos de furts per reincidents

Comerç Figueres Associació ha anunciat que es personarà com a acusació popular en els casos de furts amb delinqüents reincidents. L'entitat oferirà aquest servei per «perllongar» el procés i evitar que els detinguts que acumulen nombrosos antecedents surtin en llibertat al cap de poques hores de cometre el delicte. «Avui –dimarts per al lector- s'ha produït un nou i reincident furt en una sèrie d'establiments de Figueres: i ja en tenim prou», asseguren en un comunicat.

La seguretat o la sensació d'inseguretat és un dels temes que porecupa des de fa anys a Figueres. Una de les problemàtiques, com en altres ciutats comercials, són els furts o robatoris a establiments.

Darrer episodi de furts

Arran del darrer episodi amb furts a diverses botigues de la ciutat des de l'entitat Comerç Figueres han explicat que han decidit actuar per intentar ajudar a mantenir la seguretat.

Des de Comerç Figueres es personaran com a acusació particular quan es detingui un lladre reincident. Es tracta de persones que acumulen diversos robatoris però que poden quedar durant anys en llibertat abans no entren a la presó.

Des de Comerç Figueres esperen evitar això. Com a associació es personaran.

En aquest sentit, recorden que l'entitat es troba «legitimada» per exercir aquesta figura legal en els processos penals i que això els permetrà proposar diligències de prova, participar en totes les fases del procediment o interposar recursos.

L'associació remarca que l'objectiu és personar-se en tots els delictes d'aquest tipus que es produeixin en botigues i negocis de la ciutat, «tant si són associats com si no». «Figueres és una ciutat tranquil·la i volem que continuï sent-ho», asseguren al comunicat.

Figueres ha anat prenent diverses mesures per dissuadir als lladres de robar als establiments comercials que es concentren en bona part als carrers del voltant de la Rambla. Des de l'Ajuntament de Figueres a finals de l'any passat van demanar a Interior més inversió a Interior per frenar la delinqüència.

Aldarulls i robatoris

El regidor de Seguretat, Pere Casellas, ho va demanar després que veïns del carrer de la Jonquera denunciessin aldarulls i robatoris «constants»

Al marge de reclamar més presència de Mossos s'ha incrementat el pressupost en seguretat i s'ha anat ampliant la plantilla de la Guàrdia Urbana.

També s'han anat instal·lant càmeres a diversos punts de la ciutat.