Curs policial de defensa a la Jonquera en un atac amb arma blanca

La Policia Local de la Jonquera ha organitzat aquest dimarts un curs per a cossos policials que tenia com a objectiu aprendre tècniques per defensar-se durant un atac amb arma blanca. Es tractava d'una formació tàctica, molt necessària, asseguren des de lapolicia, en el panorama actual, que està marcat per la presència del terrorisme gihadista.

Aquest curs es va impartir al pavelló municipal de la Jonquera i va comptar amb la participació de 33 agents de les policies locals i dels Mossos d'Esquadra. Sota el títol de Curs tècniques defensives davant d'un atac amb una arma blanca, el que buscava és donar eines de protecció per al ciutadà que està rebent l'atac o pel propi agent. El curs va tenir una gran demanda, amb 70 incrits però per seguretat en situació de pandèmia finalment es va tancar amb 33 participants.