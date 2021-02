El jutjat envia a presó un lladre per atracar a punta de ganivet a dues botigues de Figueres

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres ha ordenat l'ingrés a presó d'un lladre detingut per atracar a punta de ganivet a dues botigues de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra van arrestar el sospitós, de 42 anys, veí de la població i amb nombrosos antecedents, dimarts. Segons informen en un comunicat, el primer robatori va tenir lloc el 6 de febrer cap a dos quarts de set de la tarda, quan la víctima es va veure sorpresa per un home que havia accedit a l'establiment comercial on treballava i, mentre l'amenaçava amb un ganivet, li va demanar els diners de la caixa registradora.

El lladre va fugir corrents de la botiga després d'haver-se endut el calaix de la caixa registradora amb uns 350 euros. Dos dies després, i alertats per un ciutadà, els agents van localitzar el calaix sostret, obert i forçat, en un corriol molt proper al lloc del robatori.

El 13 de febrer, els mossos van tenir coneixement pels volts d'un quart de vuit del vespre d'un altre robatori amb violència en un establiment comercial de Figueres. En aquesta ocasió, el lladre va amenaçar amb un ganivet al treballador de la botiga i es va endur uns 1.500 euros de la caixa registradora.

Els investigadors van analitzar les coincidències i les característiques de cada cas i finalment van aconseguir identificar l'autor dels dos robatoris. Durant el matí dia 16 de febrer el van localitzar i detenir.

El detingut, que té nombrosos antecedents, ha passat aquest dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que ha ordenat l'ingrés a presó. Li atribueixen dos delictes de robatori amb violència i intimidació.

L'associació Comerç Figueres, que s'havia personat com a acusació popular, celebra l'entrada a presó del lladre. En un comunicat, subratllen que l'arrestat acumula un seguit de denúncies per diversos delictes, majoritàriament contra el patrimoni a establiments de la ciutat.

"Comuniquem que gràcies a l'acció produïda per aquesta acusació popular i juntament amb el ministeri fiscal, el detingut ha sigut immediatament internat a la presó del Puig de les Basses per complir la condemna inicial que tenia pendent de 4 anys i 3 mesos de presó", exposen al comunicat. A més, també remarquen que, a banda d'aquesta pena, el jutjat de guàrdia també ha ordenat presó preventiva pels dos robatoris.

"Volem especialment agrair la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Figueres, així com la tasca i decisió d'empleats, caps i gerents d'establiments, per la seva constància en realitzar totes les denúncies que ara han fet possible poder portar a terme l'acció de l'acusació popular per part de Comerç Figueres Associació", remarquen.

També recorden que es poden personar com a acusació popular "en aquells delictes produïts pels delinqüents que acumulen nombrosos antecedents a establiments de Figueres" i que el realitzaran "independentment de si aquests negocis són o no associats".