Figueres entrega les claus de l'antiga oficina de Turisme a la DO Empordà

L'Ajuntament de Figueres ha entregat aquest divendres al matí les claus de l'antiga oficina de turisme, situada a la plaça del Sol al president de la DO Empordà per ubicar-hi la seu de la Denominació d'Origen. El consistori ha signat un conveni de cessió de l'espai per cinc anys. L'entrega de les claus arriba després que el consistori hagi rehabilitat i condicionat l'espai interior i exterior. Les obres han consistit en renovar la façana i millorar l'accessibilitat i per dins s'ha condicionat tot l'edifici. Les reformes han suposat una inversió de 115.000 euros. Aquest edifici permetrà a la DO Empordà fer més activitats obertes al públic per donar a conèixer els vins empordanesos.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha remarcat que el nou edifici permetrà "donar visibilitat i promocionar el producte de proximitat" que diferencia Figueres d'altres territoris, com són el vi i l'oli. Lladó creu que cal aconseguir la complicitat de la DO a l'hora de "repensar el model turístic de la ciutat i de la comarca".