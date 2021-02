Figueres millorarà l'entorn d'escoles per fer-hi itineraris segurs

La carretera de Llers on es faran millores.

La carretera de Llers on es faran millores. ddg

L'Ajuntament de Figueres executarà vuit projectes per millorar els entorns de sis escoles de la ciutat i fer-hi itineraris escolars segurs. En total, s'hi invertiran 597.758 euros.

A l'entorn de l'IES Monturiol, es traslladaran unes columnes per ampliar la vorera, se senyalitzaran els passos i es recuperarà la vorera de Via Làctia. En el cas del Cor de Maria, es resoldran uns problemes d'accessibilitat i se senyalitzaran els passos de vianants per a persones invidents.

A l'entorn de la Salle, s'hi faran un a la cruïlla nord de Cabanes amb un pas de vianants adaptat, arbrat i ampliació de la vorera oest i un altre al carrer dels Fossos, amb la renovació del paviment i ampliació de voreres. Pel que fa a l'escola Pous i Pagès, es farà una actuació a la carretera de Llers per adaptar els passos de vianants i ampliar les voreres. A l'escola Cusí, es millorarà la cruïlla Fages de Climent i a l'escola Sant Pau, es reduirà la calçada del carrer Muntaner i es millorarà l'enllumenat.