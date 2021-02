El jutjat ordena la clausura d'una granja de porcs de Cantallops

El jutjat ha ordenat a l'Ajuntament de Cantallops la clausura de la granja dels Noguers abans d'un mes perquè incompleix diversos requisits de la normativa. S'ordena retirar la llicència, clausurar l'activitat i un expedient sancionador per funcionar durant anys amb irregularitats com no tenir capacitat d'emmagatzematge per a purins. El jutjat es basa en una anterior sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha dictat sentència resolent el recurs ordinari 388/2017B interposat per Rafael Duran Rosell i la Institució Altempordanesa per a la Defensa i l'Estudi de la Natura (IAEDEN).

Condemna l'Ajuntament a tramitar l'expedient de clausura; a declarar la caducitat de la llicència ambiental; tramitar l'expedient sancionador per depurar responsabilitats derivades del funcionament irregular de la granja durant els darrers anys.

La sentència es basa principalment en l'anterior decisió del TSJC que, l'agost de 2020 va anul·lar el control ambiental de l'any 2016 i va dictar que aquest havia de ser desfavorable per l'estat real de la granja.La sentència judicial es refereix a l'incompliment de nombrosos requisits de caràcter greu, constata Iaeden.

En primer lloc, la manca de capacitat d'emmagatzematge de purins (per la falta d'instal·lació i construcció efectiva d'una bassa de purins de 390 m3 requerida, reiteradament, amb l'atorgament de la llicència ambiental l'any 2008).

També per la manca de condicions de sanitat i benestar animal de la nau al Nord i per la manca de garantia estructural. Considera alhora el caràcter obsolet de les cobertes d'uralita.Aquests fets havien de comportar l'informe ambiental desfavorable. Davant de la manca de control ambiental favorable, es condemna l'Ajuntament a tramitar l'expedient per clausurar l'activitat.

L'entitat ha posat de manifest que en el seu moment, davant les queixes dels més 80 veïns «sobre el lamentable estat de la granja, l'alcalde argumentava que disposava d'un informe de control ambiental favorable i que, per aquesta raó, no podia deixar d'atorgar la llicència perquè podria incórrer en prevaricació». En aquest sentit, Iaeden diu que «apel·lem l'alcalde perquè sigui coherent i actuï en conseqüència».

Un cop demostrat, pels tècnics i pèrits, que l'informe del control ambiental és desfavorable –com dicta la sentència del TSJC i assumit pel Jutjat, que condemna l'Ajuntament–, «demanem que es compleixi immediatament la sentència judicial» i afegeixen que «volem destacar el compromís públic, manifestat per l'alcalde en diverses ocasions, de complir i fer allò que ordenessin els Tribunals».

La granja es preveia ampliar de 720 a 1.222 porcs d'engreix «sobre la base d'un projecte que no s'ajustava a la realitat». Diuen que «apel·lem a l'administració perquè actuï arreu amb correcció i a animar arreu perquè es fiscalitzin aquestes ampliacions ramaderes per garantir la salut pública i mediambiental».

Zona vulnerable per nitrats

«Una de les qüestions més sorprenents va ser l'adquisició d'una bassa de material flexible per contenir aigua, no apta com a fossa de purins, mai instal·lada ni en funcionament», posa com a exemple Iaeden. Destaquen que el març de 2020, Cantallops va ser declarada zona vulnerable per contaminació de nitrats i constaten que és un dels principals problemes a la comarca.