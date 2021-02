Detenen una família per tenir un cultiu de marihuana a Vilafant

La policia va desmantellar ahir un cultiu de 1.235 plantes de marihuana en una casa de Vilafant. Arran del dispositiu policial desplegat també es van realitzar tres detencions. Es tracta de tres membres d'una mateixa família: una parella -39 i 38 anys- i el seu fill de 18 anys. Són de nacionalitat espanyola i sel's acusa de ser ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'un delicte de frau elèctric.

En el dispositiu policial hi van participar els Mossos de Figueres -agents d'investigació i ARRO- i la Guàrdia Municipal de Vilafant. Va desenvolupar-se des de primera hora del matí i es va concentrar en una casa de tres plantes que es troba al carrer Figueres, del nucli urbà de la localitat. Arran dels treballs policials, el carrer va quedar tallat al trànsit. Els Mossos van realitzar l'entrada i l'escorcoll l'immoble després d'obtenir el corresponent permís judicial. Van descobrir un cultiu de marihuana de 1.235 plantes i van comissar també aparells per tenir-ne cura, entre altres objectes.

El dispositiu va realitzar-se ahir i després de tasques d'investigació per part dels Mossos de Figueres. Va comptar també amb la col·laboració de la Guàrdia Municipal. Les queixes veïnals i també la forta olor que desprenia l'immoble van posar en alerta la policia. La casa tenia l'electricitat punxada per poder alimentar el cultiu. Aquesta no és la primera vegada que es fa un dispositiu antidroga en aquesta zona. L'octubre passat en un carrer proper, van localitzar una altra plantació en un pis.