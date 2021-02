Figueres entrega la nova seu a la DO Empordà

L'Ajuntament de Figueres ha entregat les claus de l'antiga oficina de turisme als representants de la Denominació d'Origen (DO) Empordà. L'espai serà a partir d'ara la nova seu de la DO Empordà. L'Ajuntament ha cedit pel període de 5 anys aquest local.

Els treballs de reforma que s'han portat a terme a l'antiga oficina de turisme, situada dins la rotonda de la plaça del Sol, han conservat la forma arrodonida característica de l'equipament.

Les obres d'adequació d'aquest espai s'han fet en dues fases. S'ha rehabilitat l'exterior i la façana per millorar la imatge i s'ha condicionat l'accessibilitat amb rampes, millora de la fusteria exterior i la senyalització de l'edifici. Pel que fa a l'interior, s'ha condicionat la totalitat de l'espai. Les reformes han tingut una inversió de 115.000 euros.

El canvi d'espai permetrà a la DO Empordà disposar de més espai i portar-hi a terme activitats de cara al públic per donar a conèixer els vins empordanesos, així com tenir més visibilitat.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó,va lliurar ahir al migdia les claus al president de la DO Empordà, Xavier Albertí.

Lladó va explicar que «és un gran dia per la ciutat de Figueres. Cedim aquest espai per donar visibilitat i per promocionar el producte de proximitat que ens diferencia, que és el vi i l'oli de l'Empordà». L'alcaldessa va afegir que «estem a la seva disposició per tot el que necessiten. El que vol evidenciar és aquesta complicitat en què el producte referent i singular ens ha d'ajudar a repensar el model turístic de la ciutat de Figueres i de la comarca de l'Alt Empordà«.