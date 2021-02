L'hostaleria de l'Alt Empordà demana informació pel tancament de vies secundàries a la frontera des de fa dos mesos

L'hostaleria de l'Alt Empordà demana que se'ls faciliti explicacions pel manteniment del tancament d'algunes de les vies secundàries que connecten amb la Catalunya del Nord, com el Coll de Manrella, el de Costoja o el de Banyuls. Adverteixen que això suposa un perjudici important per a l'economia de pobles transfronterers com La Vajol, Maçanet de Cabrenys, Tapis o Espolla. En aquest sentit, assenyalen que molts d'aquests municipis reben una important afluència de residents de la part nordcatalana que "donen molta vida i rotació" a les activitats econòmiques d'aquests municipis i d'altres propers de la mateixa comarca. Per això demanen que se'ls informi de l'evolució del tancament i les possibilitats de reobertura.

Des de L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà (AHAE) recorden que el darrer estiu el sector turístic empordanès va patir "una forta campanya de desprestigi per part de governants i premsa de França" que va fer ressentir el teixit econòmic de la zona. Per això, deixen clar que no volen que es torni a reproduir "accions similars" ni que tampoc s'afegeixin altres restriccions que afectarien econòmica i socialment als municipis i a la comarca.

A més, assenyalen que es tracta d'una vulneració dels drets dels ciutadans comunitaris per la lliure circulació de persones entre països d'un mateix estat de la Unió Europea.