Figueres crearà àrees comercials que gestionaran comerç i administració

L'Ajuntament de Figueres crearà Àrees de Promoció Econòmica Urbana, per tal de marcar sectors comercials per gestionar-los conjuntament l'administració i les associacions comercials amb l'objectiu de potenciar la promoció, la imatge i dinamitzar-les.

En aquestes àrees, l'administració i el teixit comercial treballaran conjuntament. A través de la creació d'una entitat publicoprivada que s'encarrega de la gestió d'aquesta àrea, ambdues parts porten a terme un pla d'acció que té com a objectiu la dinamització comercial i econòmica de la zona. Les APEU són, per tant, un model de col·laboració i gestió publicoprivada que pretén aconseguir la professionalització i la millora competitiva de l'espai comercial urbà. Aquest model té el seu origen en el model anglosaxó conegut com a Business Improvement Districts (BID'S).

L'alcaldessa, Agnès Lladó, remarca que Figueres «és la ciutat amb més comerços per càpita de Catalunya i ha de continuar mantenint el lideratge».