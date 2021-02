El tancament de vies secundàries preocupa l'hostaleria empordanesa

El sector de l'hosteleria a l'Alt Empordà està preocupat perquè continuen tancades les carreteres secundàries d'entrada a la comarca per la frontera: el coll de Banyuls, el coll de Costoja i el coll de Manrella. Les va tancar França fa un mes i mig per l'alarma terrorista,i el sector alerta que podrien afectar el futur turístic i econòmic dels municipis que connecten amb la frontera.

El tancament el va ordenar la prefactura dels Pirineus Orientals francesos. Des de l'associació posen de manifest que es van tancar per un tema rellevant, però dos mesos després d'aquesta decisió continuen tancades i desconeixen fins quan es mantindrà el tancament.

«El silenci fins la data és la principal preocupació del teixit econòmic i turístic dels municipis de la comarca afectats per aquesta decisió (Maçanet de Cabrenys -Tapis- , la Vajol o Espolla)», expliquen. D'aquesta manera, des del sector estan preocupats pel silenci i la falta de gestions administratives.

Reclamen informació

És per aquest motiu que els afectats reclamen informació sobre l'evolució de l'ordre de tancament, «amb la pretensió que aquesta decisió no perduri com a estratègia de la limitació de mobilitat transfronterera per dificultar les transaccions per comercials o turístiques mentre perdura la situació i els efectes de la covid-19 a llarg termini».

En aquest sentit, els representants de l'àmbit de l'hostaleria posen de manifest que «molts d'aquests municipis reben una important afluència de residents de l'altre costat de frontera que donen molta vida i rotació a les activitats econòmiques d'aquests municipis i d'altres propers de la mateixa comarca».

La situació es dona després que el sector de l'hostaleria hagi patit, precisament, una mala temporada turística. «El darrer estiu, el sector turístic català i especialment empordanès va patir una forta campanya de desprestigi per part de governants i premsa de l'àmbit francès i no voldríem que aquest 2021, a part de preveure accions similars degut al nostre potencial turístic, també s'hi afegeixin altres restriccions que afectarien econòmicament i social els municipis citats i la comarca, així com fins i tot es podria considerar com una vulneració dels drets dels ciutadans comunitaris per la lliure circulació de persones entre paisos d'un mateix estat de l'Unió Europea», alerten.

El client francès

L'Alt Empordà té una forta depèndia en l'àmbit turístic del client francès, que representa un elevat percentatge a moltes poblacions, des de les zones de frontera fins a Figueres o Roses.

El nucli del Pertús i la resta de població de la Jonquera reben el client francès des de les principals carreteres d'accés al país com, l'N-II o l'autopista. Però a la comarca també s'hi arriba per altres carreteres secundàries que enllacen poblacions d'ambdues bandes del Pirineu. Per exemple, el coll de Banyuls, el coll de Costoja i el coll de Manrella connecten amb Maçanet de Cabrenys, la Vajol o Espolla, entre altres petits pobles d'aquesta banda de la frontera.