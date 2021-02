Junts per Roses s'oposa al parc eòlic marí projectat a la badia

L'agrupació local de Junts a Roses ha mostrat el seu desacord amb el parc eòlic marí que una empresa projecta per l'afectació que tindria sobre la badia. En concret alerten que es vol situar en una àrea de pesca i, a més, malmetria el paisatge.

El partit, el mateix de l'alcaldessa, Montse Mindan, diu que després de conèixer detalls del projecte, les opinions del sector pesquer rosinc i de les diferents entitats empresarials del municipi, "ens oposem a aquest projecte tal com està plantejat".

En primer lloc, apunten que l'àrea on es vol instal·lar ocupa una àrea on fan una veda voluntària per assegurar el futur de la pesca del lluny.

Per tant, diuen, "la concessió d'aquesta àrea per trenta anys suposaria l'impossibilitat de continuar amb una activitat econòmica històrica de Roes i que trobem la necessitat que persisteixi".

També creuen que si es té en compte el medi ambient, "podria afectar greument el corredor de cetacis, aus marines i fauna marina en general":

Un altre dels aspectes que qüestionen és que el projecte no garanteix que les línies elèctriques, un cop arribin a terra, estiguin soterrades, "fet que causaria un impacte paisatgístic important per a tot el territori". "No volem una segona MAT", asseguren.

Creuen que el futur del sector turístic de Roses ha de tenir en compte factors sostenibles i mediambientals. Recorden que la badia de Roses és de les més belles del món, i juntament amb espais com el Parc Natural dels Aiguamollls de l'Empordà són espais a conservar, protegir, fora de qualsevol amenaça d'impacte paisatgístic i acústic.

L'impacte visual del parc marí consideren que perjudicaria i comprometria la seva viabilitat en un futur proper.



84 aerogeneradors de 250 metres d'altura

El parc eòlic marí preveu implantar 84 aerogeneradors de 250 metres d'altura, a una distància d'un quilòmetre entre cadascun d'ells i de 2,5 quilòmetres entre fileres.

Junts per Roses insta a a la creació d'una plataforma cívica, social, empresarial i institucional que representi el conjunt de la nostra població davant del que podria suposar una amenaça pel futur de la nostra vila.

El partit diu que aposta per un model energètic sostenible que potenciï les fonts d'energies renovables i l'autoconsum, tal com disposa la Llei del canvi climàtic del 2017, que obliga a què el consum d'energia pel 2030 provingui en un 50% d'energies renovables. Des de fa poques setmanes, Junts per Roses coneix el projecte per implantar un parc eòlic marí davant de la Badia de Roses, a 25 Km de la costa.