Entitas i col·lectius de Castelló demanen aturar el projecte de la platja de la Rubina

Entitats, empreses i col·lectius de Castelló d'Empúries han elaborat un manifest conjunt per mostrar el rebuig al projecte de restauració del Paratge de la Rubina d'Empuriabrava que té previst tirar endavant l'Estat tancant l'accés.

Els signants estan d'acord en el benefici de la restauració de l'entorn però es queixen que el projecte limita l'activitat social comunitària i econòmica de la zona.

Denuncien que tal com està plantejat es privatitza la platja i que els únics beneficiats seran els càmpings.

Demanen que s'aturi el projecte i s'iniciï un procés participatiu.

"No podem tolerar que les restriccions d'accessos i les limitacions d'aparcament afectin excessivament els actuals usos que s'hi realitzen, i que perjudiquin greument els usuaris de la platja, les activitats que fins ara hi hem pogut desenvolupar i l'interès turístic del municipi", manifesten.



A exposició pública

El 24 de novembre del 2020, l'estat va publicar al BOE l'anunci d'exposició pública del "Proyecto actualizado de restauración de las marismas litorales y del sistema dunar de la Rovina, TM Castelló d'Empúries (Girona) y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental".

El projecte contempla actuacions de restauració ambiental que consideren molt beneficioses pels sistemes naturals de la Rubina, inclosos dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, "però alhora comporta greus limitacions dels accessos que afecten negativament l'ús social de la platja", alerten els col·lectius.

En concret contempla el tancament del camí actual i la creació d'un camí de servei, només accessible als vehicles autoritzats (socorrisme, serveis públics, manteniment...).

També preveu aparcaments alternatius situats fora del domini públic maritimoterrestre. Hi hauria dues bosses d'aparcament amb capacitat per a 200 vehicles, tot i que l'Ajuntament tindria la capacitat d'ampliar-los. També hi hauria un nou accés des d'Empuriabrava.

La restauració contempla la retirada dels abocaments de runa existents en diferents indrets; la retirada dels abocaments a l'Illa Gran i la recuperació de les llacunes salobres; i la creació d'un sender o itinerari des de l'interior de l'Illa Gran fins a la platja. També es preveu un observatori elevat i cartells informatius.

Posen de manifest que no s'ha tingut en compte les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen i, indirectament, afecten l'interès turístic de tot el municipi amb una economia molt depenent del turisme de sol i platja.

Els diferents sectors critiquen que no se'ls hagi tingut i no s'hagi buscat la participació ciutadana en un projecte que "afecta greument l'ús social del territori".

Denuncien la poca transparència de l'Ajuntament de Castelló en aquest projecte "tenint en compte que fins al dia 18/01/2021 no l'ha exposat al Tauler d'Anuncis, una vegada finalitzat el termini per presentar al·legacions fixades en l'anunci d'informació pública publicat al BOE el 24/11/2020".



Demanen l'aturada del projecte

Per tot això demanen l'aturada del projecte i exigeixen a les administracions que portin a terme un procés participatiu per definir una nova proposta d'ordenació dels accessos amb tots els agents econòmics i socials del municipi, així com usuaris de la platja.

Les entitats signants son l'Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava, Associació de propietaris i usuaris del Paratge de la Rubina, Club Esportiu Costabrava Extreme, Hípica Arnau, Centre d'equinoteràpia l'Unicorn Blanc, Xiringuito X, Associació Cultural i d'Esbarjo, pagesos, propietaris, usuaris i societat civil.