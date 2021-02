El Consell Comarcal reclama un pla per regular parcs eòlics i fotovoltaics

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha realitzat un Consell d'Alcaldies per presentar la moció que s'ha redactat de manera consensuadaper reclamar un pla director per al desplegament de les energies renovables al territori davant els disset projectes en tràmit de parcs eòlics i fotovoltaics. Consideren que suposa un risc per al turisme per l'impacte que poden generar en el paisatge. Demana a la Generalitat un pla urbanístic i una moratòria de llicències.

El conseller comarcal delegat de l'Agència Comarcal d'Energia i Clima, Agustí Badosa, explica que «d'alguna manera avui volem presentar una moció que recull les inquietuds i preocupacions de molts municipis de la comarca».

El text posa èmfasi en el fet que la Generalitat no disposa de cap model de desplegament de parcs solars fotovoltaics o parcs eòlics, ni cap pla director que reguli la implantació d'aquestes infraestructures i els planejaments urbanístics de la majoria de municipis de la comarca tampoc regulen les zones compatibles amb aquest tipus d'instal·lacions.

Des del Consell Comarcal posen de manifest que posa en perill el model de desenvolupament territorial on el sector turístic té un paper preponderant.

El plantejament que s'ha subscrit al Consell d'Alcaldies detalla que la instal·lació d'aquests parcs d'energia renovable suposa un risc per a l'actiu turístic de la comarca, ja que situen elements d'un impacte notable en el paisatge i que cal una avaluació dels efectes individuals i de conjunt. També es detalla que aquesta avaluació ha de tenir en compte com aquestes infraestructures poden afectar l'economia empordanesa.

Es reitera el compromís de la comarca amb les energies renovables alhora que es demana a la Generalitat que elabori un pla director urbanístic i una moratòria de llicències que permeti una implantació ordenada.

També es reclama que en aquest procés hi hagi una participació activa dels municipis.

La moció demana que es modifiqui la norma que regula les anàlisis d'impacte de les instal·lacions i s'inclogui l'impacte que produeixen aquestes infraestructures sobre el paisatge, l'economia i la societat del territori.

Actualment, l'Agència Comarcal de l'Energia i Clima té constància de 7 sol·licituds de parcs eòlics i 10 de fotovoltaics.

Els parcs eòlics se situarien a: el Far d'Empordà, la Jonquera, Capmany, Biure, Agullana i Llançà i en el cas de les sol·licituds fotovoltaiques: Capmany, el Far d'Empordà, l'Escala, Vilafant, Ordis, Santa Llogaia d'Àlguema, Navata, Cabanelles i Vilafant. Algunes d'aquestes propostes ja tenen un acord desfavorable.

L'any 2012, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va constituir l'Agència Comarcal de l'Energia i Clima amb l'objectiu d'establir prioritats al territori en l'estalvi energètic i la implantació d'energies renovables.

Actualment, la preocupació entre els municipis sobre aquesta temàtica és notable i un 93% dels municipis estan adherits al Pacte d'Alcaldes per una energia local sostenible. Vista la situació actual, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà proposa totes les eines al seu abast per contribuir al desplegament ordenat de les energies renovables al territori i a la reducció de les emissions globals.

Preocupació a la comarca

A banda de les poblacions, l'allau de projectes després d'un canvi a la legislació ha fet posar en alerta entitats i agents del territori. A banda de Iaeden, recentment s'ha constituït una plataforma, Albera Lliure de Molins, que demana constituir el Parc Natural de l'Albera i protegir-lo de molins.