L'Estat «estudiarà» la millora dels accessos de l'N-II a Garrigàs i Pontós

El Govern espanyol diu que «estudiarà» si cal millorar els accesos de l'N-II a Garrigàs i Pontós. Concretament, ho analitzarà en el mateix estudi que ha d'avaluar com es redistribueix el trànsit un cop s'hagi alliberat el peatge de l'AP-7 (previst per al proper mes d'agost), i que ha fet que, de moment, aparqui la idea de desdoblar el tram nord de l'N-II. Precisament, un cop es va saber que el Govern estatal deixava en «stand by» el desdoblament de l'N-II nord, els ajuntaments de Garrigàs i Pontós van mostrar un cop més la preocupació per si això congelava la millora dels seus accessos, que porten anys reclamant.

En resposta a diverses preguntes formulades pel diputat gironí del PDeCAT Sergi Miquel, en relació amb el futur de l'N-II, el Govern espanyol diu que a curt termini es preveu un escenari «diferent», ja que a finals d'agost es produirà l'alliberament del peatge de l'AP-7. És per això que, tal com va anunciar fa uns mesos, «s'està redactant un estudi previ de distribució del trànsit que serà una eina que ajudarà a determinar i prioritzar les actuacions que seran necessàries en aquest corredor». I, segons garanteix el Govern espanyol, serà en el marc d'aquest estudi que «es valorarà la necessitat d'impulsar actuacions de conservació i millora de la seguretat vial a les interseccions de l'N-II a Pontós i Garrigàs, on el Ministeri ja havia iniciat unes obres de remodelació que es van haver de resoldre pel concurs de creditors de l'empresa adjudicatària».

Però, més enllà dels resultats que pugui atorgar aquest estudi sobre la redistribució del trànsit, el Govern central indica que, en aquests moments, la línia en la qual s'està treballant -i que es veu reflectida en les corresponents partides dels Pressupostos de l'Estat per al 2021, en tramitació- passa, en primer lloc, per la duplicació de la carretera entre la riera de Cinyana (al final del tram Medinyà-Orriols) fins a l'enllaç d'Orriols. Segons recorda el Govern estatal, el mes de desembre de 2019 va aprovar una nova ordre d'estudi, i el següent pas serà contractar els treballs per a la redacció del projecte. En segon lloc, l'Estat també preveu augmentar durant aquest any la capacitat de la carretera en la connexió de l'AP-7 al sud de Figueres amb la variant de la capital alt-empordanesa. Segons indica, el projecte, que actualment es troba en redacció, requerirà una modificació puntual en la seva tramitació ambiental, que es farà juntament amb la resta de trams. En tercer lloc, recorda que també es troba en redacció la duplicació de l'N-II entre la variant de Figueres i Pont de Molins, així com la connexió de la variant de Figueres amb l'AP-7, al nord de la capital de l'Alt Empordà.

D'altra banda, la resposta de l'Estat assenyala que la inversió realitzada en aquesta carretera per part de la Direcció General de Carreteres des de l'any 2018 ascendeix a 18,4 milions d'euros.

En aquest sentit, recorda que el 24 de novembre de 2018 es va posar en servei el tram de l'A-2 entre Maçanet de la Selva i Sils, de manera que es pot utilitzar una alternativa sense peatge entre Maçanet de la Selva i Girona. Es tracta d'unes obres que, segons indica, van tenir un cost de 24,5 milions d'euros d'inversió total.

D'altra banda, la resposta de l'Estat també subratlla que el 17 de juliol de 2019 es va posar en servei el tram de l'A-2 entre Medinyà i Orriols. Es tracta d'un recorregut de 3,3 quilòmetres i que va requerir una inversió total de setze milions.

Finalment, assenyala que, a finals del mes de setembre de 2019, es van iniciar els treballs d'acondicionament de l'N-II en el tram entre Maçanet de la Selva i Tordera. Es tracta d'uns treballs que actualment presenten un grau d'execució del 13% -es van endarrerir, en part, a causa de la pan?dèmia-, i que requeriran una ?inversió de 21,3 milions d'euros. En aquest cas, l'Estat va decidir ?millorar aquest recorregut en lloc de desdoblar-lo, tal com havia fet amb altres trams de la mateixa carretera a la comarca de la Selva.