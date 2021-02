Tres homes colpegen un treballador per robar un mòbil de l'aparador a Figueres

Tres homes van colpejar el treballador d'una botiga de Figueres per robar un telèfon mòbil de l'aparador. Els Mossos d'Esquadra els van detenir quan intentaven vendre'l a un altre comerç de la ciutat.

La detenció es va produir el dia 18 de febrer per part d'agents de la comissaria dels Mossos de Figueres.

Es van detenir dos homes de 20 i 21 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de la ciutat, així com un menor d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Els dos detinguts majors d'edat també van quedar denunciats per un delicte lleu de lesions.

Els fets van passar el mateix dia al migdia quan van rebre l'avís que en una botiga de telefonia mòbil situada al carrer de la Jonquera de la ciutat, tres homes havien sostret un telèfon mòbil de l'aparador després de colpejar el treballador a la cara i fugir corrents.

Els agents van iniciar la recerca dels tres autors amb les descripcions facilitades per la víctima, i els van localitzar sortint d'una altra botiga de telefonia situada al carrer Sant Llàtzer.

Van comprovar que havien intentat vendre el telèfon robat de forma violenta a l'anterior botiga, que encara estava nou amb la seva caixa i amb el precinte. Els mossos els van escorcollar i van trobar el telèfon mòbil sostret, que van poder retornar a la botiga.

Al detingut de 21 anys, a més, se'l va detenir per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat, ja que en el moment de la detenció va donar un fort cop a un dels agents.

Els detinguts, majors d'edat i ambdós amb antecedents, van passar el dia 19 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs.

Respecte al menor d'edat, aquest serà citat properament per comparèixer davant la Fiscalia de Menors de Girona.

Els comerciants de Figueres van anunciar recentment que es personaran com a acusació particular quan es produeixin furts o robatoris per part de lladres multireincidents.