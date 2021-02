Empuriabrava torna a suspendre la Fira del Vaixell d'Ocasió per la pandèmia

Els organitzadors de la Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empuriabrava (Alt Empordà) han suspès l'edició d'aquest 2021 per segon any consecutiu per culpa de la pandèmia. La mostra habitualment se celebrava per Setmana Santa i representava l'esdeveniment nàutic més gran de tot l'Estat en nombre d'embarcacions noves i de segona mà que es posen a la venda. Els organitzadors veuen amb optimisme el bon ritme de les xifres de contagi, però malgrat tot no hi ha cap notícia sobre l'obertura del confinament comarcal, fet que impediria la mobilitat de bona part de visitants i compradors. Aquesta fira comptava amb un èxit de vendes superior al 25%.

A principis d'any els organitzadors es van reunir amb les empreses nàutiques i els representants de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Segons expliquen en un comunicat, aquesta trobada es va tancar amb ganes de tirar endavant l'edició d'aquest 2021, però es va deixar la decisió per al mes de febrer en funció de la situació sanitària.

Ara, els indicadors apunten a una millora de cara a la Setmana Santa, però segueix havent-hi moltes incerteses sobre la mobilitat durant aquesta setmana festiva. Per això, els promotors de la fira han optat per cancel·lar l'edició d'aquest 2021 i recuperar l'esdeveniment de cara al 2022.