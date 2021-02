Un home haurà de pagar més de 13.000 euros per mossegar l'orella a un treballador

Una discussió que va acabar amb un home amb l'orella mossegada va arribar ahir a la secció quarta de l'Audiència de Girona. L'acusat era un home que va admetre haver mossegat una orella a un treballador d'una botiga de la Jonquera mentre discutien per motius que no han transcendit. Per haver admès els fets i per haver pagat una part de la indemnització que se li reclama pels danys morals i estètics que va patir la víctima arran de l´agressió, l'acusat no haurà d'anar a la presó.

Els fets van tenir lloc l´any 2017, i la víctima, que treballava a l'establiment on va entrar l'acusat per començar a discutir, va acabar patint diverses lesions, entre les quals a l'orella esquerra i també a l'esquena, on va rebre un fort cop. L'agressió va acabar aquí,

La Fiscalia demanava cinc anys de presó per l'acusat en el seu escrit de conclusions provisionals en considerar-lo autor d'un delicte de lesions, però gràcies a un acord amb la defensa, que va incloure dues atenuants, va rebaixar-la a dos anys. Com sol passar en aquests casos, hi ha la possibilitat d'evitar l'ingrés a presó sempre que es compleixin els requisits pactats.

En aquest cas, se li demana que pagui els 13.540 euros de responsabilitat civil que l'acusació calcula que la víctima va patir arran de l'agressió i també se li exigeix no cometi cap delicte durant els pròxims dos anys. Si no complís amb aquest extrem, es pot exposar a haver de complir la pena a la presó.

A més, part de la rebaixa de la pena també s'explica per l'atenuant de dilacions indegudes que se li ha aplicat i que beneficia l'acusat perquè no ha sigut responsable que la causa s'hagi allargat més del que seria habitual. La sentència és ferma.

Mossegada i fi de la discussió

Així doncs, l'acusat va admetre que cap a les quatre del 9 de setembre de 2017 va entrar en una botiga de la Jonquera i va començar a discutir-s'hi. Amb la voluntat de menystenir la integritat física de la víctima va propinar-li un fort cop a l'esquena i li va mossegar l'orella esquerra. Arran d'aquesta mossegada, la víctima va perdre una part «important» de l'orella, segons detalla l'acusació al seu informe. Com que l'agressió va requerir diverses intervencions mèdiques, la víctima va trigar més de 50 dies en curar-se de les lesions. A més, van haver-li de posar deu punts a l'orella arran de la mossegada. L'agressió també li va provocar estrès posttraumàtic, segons subratlla la Fiscalia.

Penes de fins a dotze anys

El cas en qüestió no va acabar, afortunadament, amb la pèrdua total de l'orella, ja que en casos on es produeixen lesions d'aquest tipus el Codi Penal preveu penes que poden elevar-se fins als 12 anys de presó. Quan la pèrdua és parcial, es pot castigar amb penes de fins a sis anys de presó.