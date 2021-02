Els impulsors del parc eòlic marí de Roses veuen «indispensable» el consens amb el territori

Els impulsors del parc eòlic marí de Roses (Alt Empordà) defensen el projecte i assenyalen que el consens amb el territori és "indispensable" per tirar-lo endavant. En un comunicat recorden que s'han promogut reunions amb els diferents actors, assenyalen que la proposta encara es troba en fase "d'estudi i concreció" i que no s'ha iniciat la tramitació administrativa amb l'Estat i la Generalitat. En relació a l'afectació paisatgística deixen clar que l'impacte serà "mínim" i posen sobre la taula que es tracta d'una iniciativa que pot arribar a generar 6.000 llocs de treball entre directes i indirectes. L'escrit respon a la incertesa dels sis pobles afectats que van demanar que es deixés el projecte en suspens.

En concret, els alcaldes i alcaldesses de Cadaqués, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, L'Escala, Torroella de Montgrí-l'Estartit i Roses es van reunir dimarts per avaluar una proposta que, remarquen, ja ha despertat "molts preocupacions a diferents sectors, així com posicionaments contraris". "És la nostra obligació vetllar per la defensa del territori, i més quan percebem que no existeix un consens territorial", apunten.

A banda del paisatgístic, un dels punts que no veuen clar els batlles és l'afectació que pugui tenir al sector pesquer. En aquest sentit, els impulsors del projecte ressalten que està dissenyat per no afectar l'ecosistema marí i "és respectuós" amb les zones definides pels Parcs Naturals del Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà, i Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. El comunicat assenyala que estan treballant amb els tres parcs per "reduir al màxim l'impacte sobre la flora i la fauna, així com desenvolupar sistemes de regeneració de la biodiversitat de la zona", un punt que també preocupava els municipis.

També asseguren que el parc no tindrà cap afectació sobre las activitats nàutiques, ja que comptarà amb una distància de navegació "viable tant entre aerogeneradors". Pel que fa el sistema de transport energètic, el parc i la línia de la costa estaran connectats de forma subterrània, si bé assenyalen que estudien la possibilitat de soterrar-la al complert.