Interns de la presó de Figueres treuen la runa de l'entorn

Interns del Centre Penitenciari del Puig de les Basses de Figueres treballen des de fa dues setmanes en la neteja de l'entorn de l'espai natural de les basses del Terrisser. L'entorn que és propietat d'Adif i el Ministeri de Defensa pateix abocaments incontrolats. Després de la neteja, l'Ajuntament instal·larà una tanca per evitar l'accés i mantenir l'espai net. Paral·lelament es treballa per posar en valor l'espai natural de les basses del Terrisser.

El camí que dona accés a aquesta zona pateix periòdicament l'abocament de tota mena de deixalles, des de runes de professionals a abocaments de restes de marihuana.

La regidora de Sostenibilitat, Ester Marcos, ha explicat que la iniciativa estava prevista des de fa temps però la pandèmia ha alentit els treballs. L'Ajuntament va arribar a un acord per organitzar brigades mixtes. Des del centre, seguint tots els protocols que marca la situació actual, ha organitzat dos grups d'interns que netegen i l'Ajuntament facilita els vehicles i materials. «Ara mateix han netejat un 30 o 40% i nosaltres estem a punt per instal·lar la tanca, amb permís d'Adif, per limitar el pas de vehicles».

El sector està a tocar de l'espai de les basses del Terrisser que es volen posar en valor. L'àrea natural és propietat de l'Ajuntament.

La regidora ha explicat que ara s'està treballant en un estudi hidrogeològic que permetrà conèixer d'on provenen les aigües i com està el nivell freàtic. Les basses del Terrisser són unes zones humides, un ecosistema inclòs dins el catàleg de les zones humides de Catalunya, i pertany a la conca hidrogràfica de la Muga.