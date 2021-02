Sis poblacions afectades pel parc eòlic marí de Roses demanen aturar-lo

Els alcaldes de les sis poblacions més afectades pel parc eòlic marí projectat a la badia de Roses demanen que s'aturi el projecte i informació sobre l'impacte al territori. Els representants polítics es van reunir dimarts i van acordar demanar informació a diferents departaments de la Generalitat per conèixer com afectarà el paisatge, les activitats a la zona i el turisme.

Roses, l'Escala, Castelló d'Empúries, Torroella de Montgrí-l'Estartit, Sant Pere Pescador i Cadaqués han recollit així la preocupació d'entitats i empreses a la comarca que s'han anat manifestant des que es va conèixer el projecte.

Els alcaldes, davant les reticències de diferents sectors i per vetllar pel territori, pensen que potser no és un bon projecte o fins i tot que podria ser un gran negoci a costa del territori, diuen en un comunicat. La reunió va tenir després que aquest projecte s'hagi presentat a diferents sectors, alguns dels quals han mostrat les seves reticències.

Necessitat de projectes

Les poblacions posen de manifest que són conscients «de la necessitat en la implementació de projectes que donin resposta a la llei del canvi climàtic i que contribueixin al compliment de l'objectiu al qual ens hem compromès» que «l'origen de l'energia que consumim provingui un 50% de les energies renovables l'any 2030». Ara bé, posen de manifest la posició del Consell Comarcal de l'Alt Empordà que ha demanat prendre en consideració criteris socials, paisatgístics, ambientals o l'equilibri del territori.

I també els diferents sectors que s'han manifestat públicament contraris o reticents.

Els representants de les diferents poblacions van acordar a la reunió demanar una trobada amb el subdelegat del govern de l'Estat a Girona, Albert Bramon, per demanar que s'aturi la tramitació del projecte.

Informació sobre l'impacte

També demanen informes al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de l'afectació cap als pescadors perquè es planteja la planta d'aerogeneradors en una gran zona de pesca, avui dia zona de veda.

Al Departament d'Empresa i Coneixement els demanen si «realment donarà resposta a la necessitat energètica de les comarques gironines i si tenen previsió d'afectació en el sector turístic».

Amb relació al paisatge, demanen al Departament de Medi Ambient que inclogui informes dels diferents parcs naturals de l'entorn per conèixer l'afectació sobre la fauna terrestre i marina o els corredors de cetacis, entre d'altres.

El paisatge i les activitats nàutiques també preocupen i per aquest motiu s'adreçaran a Territori i Sostenibilitat i a la secretaria General d'Esports de la Generalitat. «Quin serà l'impacte visual i paisatgístic, soterrament de les línies d'evacuació d'energia fins a la centre de Santa Llogaia o d'altres», és una de les qüestions que plantegen, així com l'afectació als esports nàutics i a les empreses del sector. Empresaris, pescadors i entitats diverses de Roseshan mostrat el seu rebuig al parc. També ho ha fet el grup de Junts per Roses.

En marxa el 2026

L'empresa de desenvolupament d'energia eòlica marina BlueFloat Energy i el grup d'enginyeria i tecnologia SENER projecten el parc eòlic marí flotant a entre 10 i 22 quilòmetres. El parc Tramuntana preveuen que estigui en funcionament el 2026 amb 84 aerogeneradors de 250 metres d'altura.