El sindicat CSIF es queixa que la Guàrdia Urbana es manté en estat d'emergència

El sindicat CSIF es queixa que la Guàrdia Urbana de Figueres està en estat permanent d'emergència mesos després de l'inici de la pandèmia. Això implica que els agents han d'estar disponibles. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, admet que és així però que només se'ls requereix per serveis relacionats amb la pandèmia i que són temes puntuals com les les eleccions.

«No han prestat cap servei que no estigui relacionat amb la pandèmia, com quan s'han iniciat vacuacions, les aglomeracions per Reis o les eleccions», apunta Casellas.

Des del sindicat, però, es queixen que això els obliga a estar permanentment alerta davant la possible trucada dels responables policials. Mentre el CSIF posa en dubte la legalitat del decret, des de l'Ajuntament ho neguen, com també neguen que es faci servir per cobrir torns ordinaris ni coaccionar a subordinats com apunten des del CSIF.