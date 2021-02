Castelló exposa als veïns el projecte de la Rubina amb una inversió de 2,5 milions

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha presentat al·legacions al projecte de recuperació dels aiguamolls i del sistema dunar de la Rubina, redactat pel Servei de Costes a la Demarcació de Girona del Ministeri per a la Transició Ecològica, i ha instat els veïns a fer-ho si es consideren afectats. Però, tot i això, considera positiva la inversió de 2,5 milions d'euros en la restauració de l'espai. Les al·legacions fan referència a aspectes com l'ampliació de places d'estacionament.

Després que diversos col·lectius s'unissin per mostrar el rebuig al projecte que limita l'accés a la platja i a algunes activitats, l'Ajuntament es va reunir ahir amb entitats i particulars per respondre a les inquietuds.

L'Ajuntament ha recordat que l'espai pertany a l'Estat i que el projecte es va presentar l'any 2000. S'ha ac tualitzat però es pretén recuperar el sistema dunar de la platja, naturalitzar els antics camps agrícoles situats dins el domini públic marítimo-terrestre i ordenar les activitats d'Ús Públic mitjançant la construcció d'un conjunt d'elements d'accés i serveis públics. S'ha volgut deixar clar en tot moment, però, que aquest projecte no modificarà els usos actuals de la platja de la Rubina, ja que aquests són proposats per l'Ajuntament del municipi i és la Generalitat de Catalunya qui té les competències per aprovar-los. En canvi, el vial de servei que es proposa i la prohibició d'estacionar a l'entorn són innegociables.

L'Ajuntament de Castelló creu que «és una bona oportunitat per reordenar la zona» i constata que la platja, catalogada com a natural, ha patit una «massificació important que malmet el medi natural».