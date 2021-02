Figueres i l'Estat negocien el traspàs de titularitat de l'antiga N-II

El senyal de trànsit que va fer caure un vehicle, abans de ser retirat per Foment.

L'Ajuntament de Figueres i l'Estat negocien el traspàs de la titularitat de l'antiga N-II. El govern municipal elaborarà un estudi per conèixer l'estat de la infraestructura, els serveis i els costos que comportarà i altres aspectes relacionats amb la futura gestió. Hi ha dos temes que es podrien posar sobre la taula. El traspàs només del tram urbà i la construcció d'una rotonda a l'accés al castell de Sant Ferran.

El traspàs de la titularitat està sobre la taula des de fa anys. El 2018, durant el govern de Marta Felip, es va anunciar que s'hi començava a treballar i el successor, Jordi Masquef, plantejava un any després que s'estava portant a terme una delimitació tècnica dels serveis.

Però el canvi de titularitat continua encallat. Això comporta que, menys en situacions de perill, hagi de ser l'Estat qui intervingui a la carretera que comença al pont del Príncep, creua la ciutat per l'avinguda Salvador Dalí i enllaça amb l'N-II a Llers.

No es pot intervenir a la via

L'Ajuntament no pot plantejar cap intervenció, les ha de fer l'Estat. Fa unes setmanes un vehicle va fer caure un senyal de trànsit i, com que no representava cap perill, es va haver d'esperar que fossin els operaris de Foment qui el retiressin. La posssibilitat de tenir-ne la titularitat agilitzarà aquestes qüestions i permetrà projectar-hi intervencions.

Prèviament, el govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) ha informat que vol tenir una fotografia de l'estat de la via i de què comportarà la gestió en aspectes com els costos.

La setmana passada l'alcaldessa de Figueres; el vicealcalde, Pere Casellas; el segon tinent d'alcalde, Jesús Quiroga, i el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, es van reunir amb el secretari general d'Infraestructures, Sergio Vázquez, i representants d'Adif.

En la reunió es va parlar del pas a nivell però també del traspàs de les competències sobre l'antiga N-II.

Segons fonts municipals, es van comprometre a desencallar-ho ràpid i per part de l'Ajuntament a elaborar un estudi des d'Urbanisme que tindrà en compte tots els aspectes. Les dues parts es van emplaçar a una propera reunió per negociar.

Hi ha alguns aspectes que es podrien posar sobre la taula. Des de l'Estat, inicialment, tot i que no s'ha negociat encara, plantejaven el traspàs de tot el tram de via.

El govern municipal, en canvi, a priori considera que únicament s'hauria de traspassar la titularitat del tram urbà. Consideren que no té sentit que l'Ajuntament gestioni, per exemple, el tram fins a Hostalets de Llers perquè és una carretera.

Rotonda d'accés al castell

També creu que es podria demanar una intervenció a la cruïlla amb la via que dona accés al castell de Sant Ferran, on des de fa anys està sobre la taula la possibilitat de situar-hi una rotonda.

La darrera intervenció de l'Estat per millorar aquesta via es va portar a terme a la plaça del Sol amb la construcció d'un giratori que permet agilitzar la circulació en un punt amb un elevat volum de trànsit.