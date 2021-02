Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home trobat en una rasa al voral de la carretera Gip-5237 a Cabanelles (Alt Empordà). Segons fonts properes a la investigació, un ciclista que anava per la via en direcció cap al santuari de la Mare de Déu del Mont ha trobat el cos aquest diumenge cap a tres quarts de dotze del migdia. Aleshores, ha alertat els serveis d'emergències que s'han traslladat fins al lloc. Un cop allà, han comprovat que l'home tenia el braç esquerre trencat i diversos talls al coll. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas i el jutjat d'instrucció 7 de Figueres ha decretat secret de sumari.

La comitiva judicial s'ha desplaçat fins al lloc i han fet l'aixecament de cadàver a primera hora de la tarda. Caldrà esperar al resultat de l'autòpsia, prevista per demà, per esclarir les causes de la mort.

De moment, no han pogut identificar l'home, perquè no duia documentació a sobre i tampoc consta cap denúncia de desaparició. Totes les hipòtesis estan obertes i no es descarta que es pugui tractar d'un accident o d'un homicidi.