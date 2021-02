Veïns d'un barri de Figueres fan patrulles nocturnes per evitar l'incivisme

Els veïns del barri de l'Estació de Figueres han començat a fer patrulles nocturnes per evitar les actituds "incíviques" per part d'algunes persones. Asseguren que fan les seves necessitats, es barallen i consumeixen alcohol i drogues al carrer, i tot plegat sense mascareta. El problema, assenyalen els veïns, és que l'Ajuntament de Figueres "no hi fa res", malgrat que han denunciat repetidament aquesta situació. En David Gallardo és un dels veïns afectats i assegura que en cap cas busquen la confrontació i que només es dediquen a ocupar l'espai d'aquestes persones de quarts de nou del vespre fins al toc de queda. "Si veiem que alguna persona es posa violenta, de seguida truquem a la policia", remarca.

Segueix el malestar dels veïns del barri de l'Estació de Figueres amb l'Ajuntament. Fa tres mesos ja es van queixar públicament al consistori de la inseguretat al barri i dels actes incívics per part d'algunes persones al carrer. Aleshores, els veïns advertien amb fer mobilitzacions si no s'hi posava remei, i ara han passat a l'acció. Lluny d'arreglar-se, asseguren que el problema "ha anat a més" i es fa "impossible passejar tranquil·lament" pel barri especialment de nit, si bé deixen clar que els problemes hi són "tot el dia".

Baralles constants, persones fent les seves necessitats al carrer, menjant a l'espai públic sense recollir la brossa o compravenda de droga són algunes de les conductes que denuncien. Tot això, a més, saltant-se el toc de queda i sense mascareta en plena pandèmia.

Per tot plegat, s'han organitzat i han decidit fer patrulles nocturnes per evitar que aquestes persones continuïn fent actes com aquests al barri. A quarts de nou del vespre, un grup de cinc o sis veïns baixen als punts on se solen situar aquestes persones i ocupen el seu espai. Quan arriben i fan algun acte incívic els demanen que no ho facin i avisen la policia.

"En cap moment ens hi enfrontem. No tenim cap intenció de generar situacions de violència. Simplement ocupem part de l'espai on ells se situen i avisem als Mossos o a la Guàrdia Urbana si veiem que tornen a fer el de sempre", assenyala en David Gallardo, un dels veïns que baixa cada dia al barri.

Un cop arriben els agents, identifiquen les persones que estan comenten l'acte incívic però més enllà d'això "no poden fer gaire més". "Com a molt els multen per no portar mascareta o per fer les necessitats al carrer però els han de deixar estar", assenyala.



L'Ajuntament "no fa res"

Amb tot, Gallardo explica que han arribat a aquest punt perquè des de l'Ajuntament "no s'ha fet res", malgrat que l'alcaldessa, Agnès Lladó, s'ha reunit amb els veïns. Gallardo reconeix que des del consistori han iniciat "línies de treball" però que no s'han concretat i carrega especialment contra el regidor de seguretat, Pere Casellas, per no haver actuat.

El veí assegura que, de moment, amb la pressió de les patrulles nocturnes han permès que hi hagi "molt menys incivisme" al carrer, si bé reconeix que s'ha traslladat a d'altres barris propers. "Ara ens trobem en què hi ha altres carrers que ens demanen que hi anem, perquè aquestes persones han anat allà", remarca Gallardo.



L'Ajuntament es defensa

Preguntat anteriorment per aquesta situació, l'Ajuntament desmenteix que s'hagi descuidat el barri i asseguren que hi ha presència policial "permanentment". Així ho ha assenyalat el regidor de Seguretat, Pere Casellas, que explica que a la zona hi treballen la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Casellas, a més, assenyala que les multes als incívics arribaran i que el consistori ha aconseguit la incapacitació d'una persona que genera molèsties al barri i que té una malaltia de salut mental.