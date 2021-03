Troben un cadàver amb ferides al coll a Cabanelles

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home trobat en una rasa al voral de la carretera GIP-5237 a Cabanelles. Segons fonts properes a la investigació, un ciclista que anava per la via en direcció al santuari de la Mare de Déu del Mont va trobar el cos ahir a tres quarts de dotze del migdia al quilòmetre 5 de la GIP-5237.

El ciclista va alertar a emergències, que es van desplaçar fins al lloc dels fets. Allà van comprovar que el cadàver presentava diversos talls al coll i una fractura al cúbit del braç esquerre que, inicialment, per la seva ubicació, van fer pensar en un atropellament. No obstant això, no es va poder determinar si es tractava amb certesa d'una mort accidental o violenta, així que cal esperar els resultats de l'autòpsia prevista per avui. El cas ha quedat en mans de l'Àrea de Recerca Criminal (AIC) de Girona i el jutjat d'instrucció 7 de Figueres ha decretat secret de sumari.

La víctima, de la qual de moment es desconeix la identitat perquè anava indocumentada, seria un home d'origen àrab i d'entre 30 o 40 anys, i vestia una granota negra de treball.

Ahir a la tarda, els Mossos van començar a interrogar els treballadors i empleats de les granges properes al lloc. El cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) a Girona on està previst que avui se li faci l'autòpsia, que haurà d'aclarir quan i com va morir. S'ha fet càrrec del cas el Jutjat d'Instrucció número 7 de Figueres, que ha decretat el secret de sumari.