Diverses personalitats donen suport a un manifest en contra del projecte d'ampliació de la carretera de Siurana

Diverses personalitats de diferents àmbits donen suport a un manifest a la plataforma Salvem Siurana amb un manifest que reclama que s'aturi el projecte d'ampliació de la carretera GIV-6219. El document remarca que l'actuació proposada per part de la Diputació de Girona s'ha fet sense el "consens" dels veïns afectats" i que el projecte suposa un "greu atac" al model de vida del poble. Entre els gairebé 600 sotasignants, hi ha el sommelier i copropietari del Celler de Can Roca, Josep Roca, l'escriptora Núria Esponellà, el naturalista Jordi Sargatal o l'arquitecte d'RCR Arquitectes, Ramon Vilalta, entre d'altres.

El manifest manté que l'actuació prevista és "absolutament desproporcionada", que tindria greus afectacions paisatgístiques i que la voluntat dels veïns és que es mantingui com fins ara, "amb petites actuacions puntuals".

També al·leguen que l'ampliació de la carretera suposarà un augment del "tonatge i la velocitat dels vehicles". Una situació que, remarquen, entra en contradicció amb la Llei del canvi climàtic.