La DO Empordà forma quinze persones a l'atur com a auxiliars de vinya

Quinze persones en situació d'atur de l'Alt Empordà es formen com a auxiliars de vinya a la Denominació d'Origen Empordà. La iniciativa està impulsada amb l'objectiu d'incorporar-los al món laboral a través dels cellers empordanesos.

La formació s'estructura en tres fases: una primera de treball de competències transversals i digitals dels alumnes que s'ha realitzat al Centre Cívic de Mollet de Peralada; una segona fase de formació tècnica d'auxiliar de vinya amb un total de 75 hores que s'està desenvolupant a les instal·lacions del celler La Vinyeta i que imparteix l'Eduard Muixach, enginyer agrònom de l'empresa Agroassessors; i la tercera i última fase consistirà en 100 hores de pràctiques no laborals en empreses del sector de la comarca.

L'objectiu final d'aquesta iniciativa és promoure la contractació per part dels cellers empordanesos de persones aturades. La inciativa està organtizada per la Fundació Oscobe i el Consell Regulador de la denominació empordanesa, i es desenvolupa en el marc del Programa Incorpora de la Fundació "La Caixa" amb l'objectiu de l'apoderament i el desenvolupament dels participants per a la seva incorporació posterior al món laboral.