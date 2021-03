Figueres treballa per millorar la sensació d'inseguretat i l'incivisme

Figueres és la ciutat no costanera de les comarques gironines on més baixen les xifres de criminalitat del quart trimestre, segons el govern municipal. El total d'infraccions penals han disminuït un 18,8% respecte al mateix període de l'any passat. Durant un any i mig, les xifres han anat disminuint. A Girona, han disminuït un 14,3%, a Salt, un 15,6% i a Olot un 0,8%.

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha explicat que «aquesta és una bona notícia però hem de seguir treballant per continuar fent que aquests delictes disminueixin. La ciutat va millorant en xifres de criminalitat però encara tenim molta feina a fer en temes d'incivisme i en millorar la percepció d'inseguretat».

Pel que fa a la tipologia els robatoris amb violència i intimidació han disminuït un 40%, els robatoris amb força als domicilis, un 27,3%, el tràfic de drogues un 25,9% i els robatoris en vehicles, un 37,7%. Per altra banda, els delictes d'agressió sexual han augmentat a l'entorn del 20%.