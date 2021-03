Desarticulen una banda internacional dedicada a l'explotació sexual de dones amb ramificacions a Roses

La Policia Nacional i la seva homòloga francesa han desarticulat una banda internacional dedicada a l'explotació sexual de dones, que compta amb ramificacions a Roses.

A Catalunya a més, el CNP ha localitzat un call center a Espanya que gestionava cites entre clients francesos i les dones víctimes d'explotació sexual.

Durant l'operatiu policial, desenvolupat de forma simultània en quatre països europeus s'han detingut 12 persones pertanyents a l'organització transnacional dedicada al tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual. Concretament, hi ha vuit arrestats a Espanya, dos a França, un a Itàlia i un a Romania.

Les autoritats franceses han identificat fins al moment com a víctimes de l'organització criminal a un total de 33 dones que eren explotades sexualment a França, on estan sent assistides.

L'Oficina Central per a la Repressió del Tràfic d'Éssers Humans (OCRTEH) adscrita a la Direcció Central de Policia Judicial de la Direcció General de la Policia Francesa va iniciar la investigació preliminar gràcies a la declaració de dues de les víctimes. Això va desembocar amb l'emissió per part l'autoritat judicial de Montpeller d'una Ordre Europea de recerca que va permetre l'inici de la investigació a Espanya.

A Roses s'hi va fer un escorcoll durant l'operatiu policial desenvolupat en els quatre països implicats. Entre les entrades en dos immobles de Roses i l'Hospitalet, la Policia Nacional ha intervingut més de 18.000 euros, diversos efectes digitals entre els quals es troba la centraleta IP des de la qual es publicaven els anuncis de les dones explotades i més de 30 telèfons mòbils, una pistola elèctrica i diversa documentació relacionada amb els delictes investigats.

La investigació va començar el juny de l'any passat quan dues dones de nacionalitat colombiana van acudir a la comissaria de Policia de Montpeller (França) manifestant que havien fugit d'un apartament d'aquesta ciutat en el que havien estat segrestades durant setmanes, sent obligades a exercir la prostitució.

Fruit de les diferents investigacions es va poder localitzar més potencials víctimes, totes elles d'origen sud-americà, així com l'existència a Espanya d'un centre d'atenció telefònica ubicat al domicili dels investigats a l'Hospitalet de Llobregat, des del qual es gestionaven les cites amb els clients francesos.

Les víctimes van declarar haver estat captades als seus països d'origen per la principal investigada qui els oferia una activitat remunerada en tasques de neteja o cura de nens, i que un cop arribades a França, després d'haver estat desarrelades i privades de recursos, s'haurien vist obligades a exercir la prostitució.

La cap de l'organització comptava amb la col·laboració de diversos familiars que s'encarregaven de l'acollida, trasllat i explotació sexual de les víctimes.



Contractació de serveis

Per concertar les cites, el client francès realitzava trucada telefònica a un dels números francesos que es publicitaven en una pàgina web, atesa per la cap de l'organització. Aquestes trucades eren ateses al centre d'atenció telefònica, situat a Espanya, a través de línies de telèfon mòbil d'operadores de telefonia franceses, però actives al nostre país.

Després de sol·licitar el client els serveis de prostitució, els investigats, mitjançant missatges telefònics, li facilitaven la direcció a la qual dirigir-se per mantenir les relacions sexuals amb les víctimes. Una vegada que arribava a l'adreça indicada, havia de trucar de nou i en aquesta segona trucada és quan els investigats els concretaven pis i porta exactes o el nombre d'habitació, en cas que fos un establiment hoteler.



Culminació de la investigació

Un cop reunits els indicis necessaris, la policia va fer un operatiu policial desenvolupat de manera simultània en quatre països europeus, duent-se a terme la detenció de 12 implicats -8 a Espanya, 2 a França, 1 a Itàlia i 1 a Romania- i l'entrada i registre de 20 immobles, 18 a França, i dos a Espanya, concretament a Roses (Girona) i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

A Espanya, s'han intervingut més de 18.000 euros, diversos efectes digitals entre els quals es troba la centraleta IP des de la qual es publicaven els anuncis de les dones explotades i més de 30 telèfons mòbils, una pistola elèctrica i diversa documentació relacionada amb els delictes investigats.

Durant el dispositiu d'explotació operativa de la investigació a Espanya s'ha comptat amb la participació d'agents policials francesos adscrits a l'Oficina Central per a la Repressió del Tràfic d'Éssers Humans.