Més de mig miler de signatures per aturar la carretera de Siurana

Més de mig miler de persones han signat un manifest demanant a la Diputació de Girona que aturi el projecte de millora de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Siurana d'Empordà, perquè consideren l'actuació prevista totalment «desproporcionada». Els membres de Salvem Siurana, entitat creada arran d'aquest projecte, consideren que els arguments que sustena la Diputació de Girona no són reals. Entre d'altres, argumenten un volum de trànsit que creuen que no es correspon a l'actual.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, i el diputat Jordi Xargay van argumentar durant el ple celebrat el mes passat que el projecte es portava a terme per seguretat, en funció dels vehicles que hi passen; que era una decisió tècnica; i que intentaven estar d'acord amb l'Ajuntament de Siurana que l'havia demanat.

Els veïns del petit nucli insisteixen que no hi ha un problema de seguretat que «justifiqui la intervenció proposada», que consideren «desproporcionada».

Insisteixen que tampoc cap estudi ni document valida la dada de 591 vehicles per dia. Siurana d'Empordà és un micropoble «on no hi ha ni tants habitants ni tants vehicles per generar aquesta IMD». I com que no hi ha trànsit, diuen, tampoc hi ha accidents.

El que sí hi ha són dues empreses a Garrigàs, els camions de les quals, des de fa uns tres anys, utilitzen el municipi com a zona de pas fins a la C-31. En canvi, els pobles de Garrigàs i Vilamalla no deixen circular camions pel seu nucli.

A més, recorden també que a l'inici de la via hi ha un prostíbul i un club de cannàbis i si es col·loca el comptador allà pot donar una dada també irreal.

«Aquest és el gran contrasentit i la gran incongruència del projecte d'ampliació», manifesten els veïns, que creuen que amb l'ampliació s'afavorirà i incentivarà la circulació de camions de fins a setze tones pels carrers i la plaça de Siurana generant inseguretat als vianants.

Recorden que aquest trànsit de pas ja té una alternativa pel polígon de Vilamalla.

L'entitat posa de manifest que a Siurana hi ha bàsicament activitat econòmica agropecuària, però des de fa uns anys hi ha empreses que han apostat per l'agricultura ecològica, produint Làctics (Mas Marcè), vi (Vinsde Tallers) i oli (Societat Agrícola Siurana). També tenim dos turismes rurals i lloguer d'habitacions, que aposten per les visites i les passejades que ofereix l'entorn. Malmetre l'entorn és posar en risc aquesta activitat econòmica.

La darrera de les accions que han portat a terme per intentar aturar el projecte és l'entrega d'un manifest que han signat 598 persones, algunes de les quals personalitats dins el seu àmbit com l'arquitcte d'RCR Arquitectes, Ramon Vilalta, l'enginyer forestal Sebastià Delclòs o el naturalista, Jordi Sargatal.

Demanen l'aturada del projecte d'ampliació sense el consens dels veïns afectats. Consideren que suposa un «greu atac contra el model de vida del poble de Siurana i un nou atemptat al territori».

Als polítics que decideixen grans inversions els comminen a «reflexionar sobre les conseqüències dels seus vots».

Els veïns consideren que s'haurien de portar a terme petites actuacions puntuals però que no perjudiquin els marges i la vegetació, i sense expropiar terres de conreu.

El projecte que ha estat aprovat per la Diputació de Girona suposa una inversió de 856.000 euros.

Una variant a Baseia

L'actuació preveu el condicionament de dos trams de la carretera GiV-6219 de la C-31 a Vilamalla per Siurana. I una variant entre el nucli de Siurana i el de Baseia, separats per un quilòmetre. Aquesta darrera part principalment genera un impacte important perquè separa els nuclis per una variant i dos ponts.

«Desconfiguraria la imatge més característica de l'entrada a Siurana, camps expropiats, ponts de formigó sobredimensionats, tala de vegetació i els roures», diuen. Creuen que suposaria fer inviable la convivència entre vianants i vehicles.