Associacions d'empresaris i la Confraria de Roses s'uneixen per aturar el projecte de parc eòlic marí

L'associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, l'Associació d'Empresaris Nàutics d'Empuriabrava i Empordà Turisme i la Confraria de Pescadors de Roses (Alt Empordà) s'ha unit per rebutjar el projecte de parc eòlic marí projectat al golf de Roses i aconseguir aturar-lo. També aposten per treballar conjuntament en l'elaboració d'una proposta sobre el model energètic de futur per a la comarca. Un model, diuen, que ha de ser "autosuficient i sostenible". Per fer-ho, ha creat una plataforma formada per experts en gestió d'espais naturals, empresaris, pescadors i professionals i que compta amb l'assessorament d'especialistes com la biòloga Anna Zahonero i el tècnic d'educació ambiental del Parc Natural dels Aiguamolls, Josep Espigulé.

En una reunió telemàtica organitzada aquest dijous per la Taula de Futur de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, es va posar de manifest la "urgència" de reflexionar sobre les necessitats energètiques de la comarca i "veure de quina manera es vol generar aquesta energia". En aquest sentit, el president de l'associació, Miquel Gotanegra, va remarcar la importància del fet que diferents col·lectius s'uneixi per treballar per un model energètic de futur.

La intenció és fer arribar a les administracions la proposta que sorgeixi d'aquest treball conjunt i "instar-les" a parlar del model energètic de l'Alt Empordà.

A banda d'això, la plataforma s'oposa frontalment al projecte i al·lega que hi ha una "gran preocupació" per l'afectació que tindrà al territori i "per la pèrdua de llocs de feina que suposarà l'impacte en l'economia local si tira endavant".

El president de la Confraria de Pescadors de Roses, Antoni Abad, assegura, a més, que el projecte els afecta de ple perquè, si tira endavant, "els pescadors no podran treballar i hauran de plegar".

En un comunicat, els impulsors de la plataforma asseguren que el director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, –que va assistir a la reunió- va manifestar que encara no s'ha pogut estudiar en profunditat però va mostrar la seva preocupació per l'impacte que podria tenir en les aus marines i els cetacis.

Amb tot, la plataforma manté que abans de "comprometre" el territori amb projectes com el del parc eòlic marí, cal estudiar "a fons" alternatives de producció energètica que siguin "viables i sostenibles" i que "no posin en perill l'economia de la zona i els valors paisagístics i mediambientals que són molt importants per al territori i que ha costat tant protegir".

L'oposició al projecte se suma a la dels sis municipis afectats, que ja van fer un comunicat en contra i van demanar que es deixés en suspens.