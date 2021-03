De botiga històrica a dissenyar i vendre els seus propis banyadors a Figueres

La botiga Bonet Figueres s'ha estrenat en el món del disseny oferint banyadors per a dona amb disseny propi. El comerç ha creat una col·lecció amb disseny i confecció «Quilòmetre Zero». Des de l'establiment han explicat que, malgrat la situació actual per la pandèmia, feia temps que tenien aquest objectiu que ara han fet realitat. Els banyadors ja es poden comprar a la botiga de Figueres.

L'origen de la idea que ara s'ha concretat han explicat que s'ha anat gestant els últims anys amb la intenció d'afavorir els valors socials que porta associat el disseny de la roba i a producció de proximitat.

Fabricada a Girona

Pels responsables de la botiga Bonet «és una satisfacció poder oferir moda de bany pensada a la botiga i fabricada a comarques gironines».

La petjada ecològica d'aquests banyadors és mínima. Segons han explicat, la fàbrica treballa amb criteris i tecnologia sostenibles i el transport és de pocs quilòmetres. Aquest fet és poc habitual en les produccions tèxtils degut a la desindustrialització del sector arran de la globalització.

Remarquen també que amb aquest projecte s'afavoreix la creació de llocs de treball al territori amb les condicions i garanties del país.

Els banyadors, han informat, estan confeccionats amb licra d'alta qualitat, fet que els fa adaptables en totes les talles. Quan van iniciar aquest projecte la qualitat dels banyadors era un element indispensable, manifesten de des l'establiment figuerenc.

Després de realitzar proves en diferents fàbriques i canvis en el patronatge van aconseguir els ?banyadors que avui ja es troben a la botiga. Un patronatge còmode i pràctic, amb una licra d'altes prestacions. Per aquest estiu hi ha disponible un model de ?banyador de dona que s'ha ?fabricat amb quatre colors diferents.

Un primer pas en el disseny i confecció en el que els responsables de la botiga Bonet esperen que tingui una bona acollida i puguin seguir treballant per aconseguir nous reptes.

Un comerç històric

La família Bonet regenta la botiga del carrer Peralada des del 1949 amb l'obertura per part del matrimoni format per Francesc Bonet i Josefina Puigvert. Està situada en un dels principals carrers comercials del rovell de l'ou de Figueres. El negoci també disposa de web per a la venda online.

La història de la botiga durant més de set dècades ha fet que hi hagin treballat fins a tres generacions donant vida aun comerç de proximitat «amb il·lusió i amb convenciment pel futur comercial de Figueres». El 2019 l'establiment va celebrar els setanta anys de la botiga.

Malgrat la pandèmia i els múltiples factors que colpegen el comerç de proximitat arreu de Catalunya, creuen que si el comerç de la ciutat aposta per la singularitat que històricament ha tingut, tindrà futur.