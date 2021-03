Tres detinguts per tenir 1.378 plantes de marihuana en un habitatge de l'Escala

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de l'Escala han detingut tres homes per tenir més de 1.300 plantes de marihuana en un habitatge.

Els agents van poder-los enxampar després que els avisin que uns homes carregaven bosses de grans dimensions a una furgoneta.

Els arrestats són tres homes d'edats compreses entre els 31 i 35 anys, tots ells de nacionalitat espanyola, amb domicili a Pineda de Mar (Maresme). La policia els acusa de ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els detinguts, que tenien antecedents, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i van quedar en llibertat.

Els fets es van desencadenar el dia 1 de març cap a les nou del matí quan a policia va rebre l'avís que unes persones estaven traient bosses de grans dimensions d'un domicili del carrer Sàlvia i les carregaven dins una furgoneta que estava estacionada davant la casa.

Al lloc s'hi va dirigir una patrulla mixta dels dos cossos policials. Quan els agents van arribar al lloc van localitzar tres homes que traginaven nou bosses, de les quals se'n desprenia una forta olor de marihuana.

Dins el vehicle també hi van trobar 68 bosses de plàstic industrials plenes de sorra, fertilitzants i testos. A més, a través de la porta principal, que estava oberta, es veien aparells usats habitualment en les plantacions de marihuana indoor. Els tres homes van quedar detinguts com a responsables del cultiu.



Troballa del cultiu

L'endemà els agents van fer una entada i perquisició dins l'habitatge. Durant l'escorcoll van trobar aparells d'il·luminació, reg, climatització i tots els elements necessaris per fer una producció intensiva de cultiu de marihuana. També hi van trobar 1.378 plantes i es van detectar que el domicili tenia l'escomesa de la llum manipulada.

Una segona plantació

Ahir, com informa avui Diari de Girona es va portar a terme un altre dispositiu antidroga. En aquest cas, agents de la Unitat d'Investigació de Roses van detenir un home de 53 anys, de nacionalitat francesa i veí de l'Escala, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

Des del passat mes de desembre agents de la Unitat d'Investigació de Roses estaven investigant un domicili de l'Escala per un possible cultiu de marihuana indoor.

Ahir dijous, els policies van fer una entrada a la casa, on hi van localitzar finalment 952 plantes de marihuana en avançat estat de floració, gran quantitat de cabdells de marihuana, així com estris i aparells per afavorir el cultiu.

Vehicle robat

Dins la casa també hi van trobar un vehicle que constava denunciat com a sostret a l'estat francès. L'encarregat de cuidar la plantació va quedar detingut. La investigació policial continua oberta i no descarten més detencions amb relació al cas. L'arrestat passarà properament a disposició judicial.