Iaeden alerta de 64 nous projectes d'energies alternatives encara per avaluar

Iaeden-SAlvem l'Empordà alerta que des del 25 de gener la Ponència Ambiental d'Energies Renovables (PAER) no ha comunicat cap resolució sobre propostes presentades, malgrat hi ha 69 expedients, 64 dels quals són nous projectes.

"Malgrat no haver emès cap resum executiu des del 25 de gener, la ponència es duu reunint tot

febrer i la pròxima reunió serà el 8 de març", diu l'entitat.

La PAER és l'òrgan del Departament de Territori i Sostenibilitat encarregat de gestionar els primers passos de la transició energètica de Catalunya.

La seva funció a dia d'avui és la d'examinar els projectes de parcs eòlics o solars i dictaminar si la seva proposta d'ubicació s'ajusta a diversos criteris de caràcter ambiental, urbanístic i econòmic pels quals es regeix la PAER.

Segons les dades d'Iaeden, durant el febrer s'han gestionat 69 expedients dels quals 64 són nous projectes.

I posen de manifest que "tot i aquest volum ingent de nous parcs eòlics i solars fa un mes que no s'ha dictaminat cap tipus de resolució, quan la tendència anterior era publicar-ne una cada setmana"

.

A aquests fets s'hi suma la denúncia de diverses entitats com la IAEDEN per la manca de transparència de la PAER.

Entre finals de 2020 i principis de 2021 va publicar una nota aclaratòria en la que reduïen a exposició pública només aquells projectes que demanessin un abast de l'avaluació d'impacte ambiental, quedant fora llavors del coneixement públic la resta d'expedients tramitats.

En aquest sentit, Iaeden explica que el que queda fora d'exposició pública són les característiques d'aquests projectes, però la seva ubicació i extensió es poden consultar al visor habilitat pel propi Departament de Territori i Sostenibilitat.

Des de IAEDEN-Salvem l'Empordà demanen que s'expliqui a la ciutadania perquè fa més d'un mes que la PAER no es pronuncia al respecte dels projectes entrants malgrat haver-se estat reunint al llarg de tot febrer i "denunciem la manca de transparència respecte tot el procés de transició energètica que s'ha iniciat arran del Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables i que, al nostre criteri, estariaincomplint amb el Conveni d'Aarhus que protegeix el dret de la ciutadania a l'accés d'informació i participació en temes relacionats amb el medi ambient".

L'allau de projectes sobre la taula també ha posat en alerta l'administració local i diverses entitats. A l'Alt Empordà hi ha almenys 17 projectes en tràmit. Des de diferents sectors es demana una regulació que marqui els llocs idonis per situar els parcs eòlics o fotovoltaics i que no suposin un perjudici per al territori que té en el paisatge un dels principals valors de cara al turisme.