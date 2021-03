La nova sèrie de Televisió de Catalunya «X» porta firma figuerenca

Dilluns, 8 de març, coincidint amb el Dia de la Dona, TV3 (23.35h) estrena "X, la sèrie", que han escrit i dirigit la figuerenca Marina Congost i la premianenca Mònica Barrio. Les dues autores han creat una sèrie multiformat on convergeixen la ficció surrealista, l'autoficció, el found footage i l'experiment audiovisual. A través del collage audiovisual i la ficció posen en qüestió aquest món patriarcal.

El mateix dilluns, 8 de març, el primer capítol de la sèrie es pot veure al Canal 33 (22.10h) i, aquest mateix canal, tots els dilluns, emetrà la resta d'episodis, a les 22.10h.

D'aquesta manera descriuen la sèrie: «"X" és contradicció, comèdia, absurditat i molt masclisme. "X" és una reivindicació que proposa un mapa crític de la construcció social del gènere femení. Un debat obert per deconstruir, repensar i construir un nou relat. "X" tracta, a partir de materials audiovisuals de naturaleses diverses, temes com la violència, la cosificació, les opressions, el sexe, la llibertat, el capitalisme o el mateix fet creatiu».

"X" ha estat produïda per Carmel per a Televisió de Catalunya.



Marina Congost

Figueres, 1984

Inicia els seus estudis de Comunicació Audiovisual (UAB) i es llicencia en Art Dramàtic a l'Escola Superior d'Art Dramàtic (Institut de Teatre de Barcelona). Forma part fins al 2018 de la companyia de teatre Ignífuga, dirigida per Pau Masaló, destaca la seva peça "Utopia" (Premi Adrià Gual 2017 de l'Institut de Teatre de Barcelona). Juntament amb Melcior Casals firmen la peça "Zara Goza" (Festival Turbina, 2017). Ha treballat com a actriu en projectes d'El Pot Petit i de la companyia Mos maiorum i en espectacles com "Catàstrofes" (Llàtzer Garcia), "Un món líquid" (Marc Guevara) o "108.1. Hi ha algú a l'altra banda?" (Joan Fullana i Xavi Martínez). És cofundadora, juntament amb Mònica Barrio, del col·lectiu creatiu Georgette and Miss Wolf, amb el qual han estrenat el projecte "La mil·limetrada", girant per diferents sales de Catalunya. Signen la peça "Drink mi milk", exhibida a la Sala Beckett (Croquis Bcn'16) i l'encàrrec "El Monòleg Feminista" (Arenys de Munt, 2017). Codirigeix "X, la sèrie" (canal 33, 2021).