El centre penitenciari Puig de les Basses té setze interns amb COVID-19

Setze interns del centre penitenciari Puig de les Basses estan aïllats a la unitat covid-19 perquè tenen el virus. Aquesta dada s'extreu de la darrera actualització del Departament de Justícia. D'altra banda, el brot detectat fa una setmana a la presó de Quatre Camins ja afecta un centenar d'interns, segons les darreres dades facilitades pel Departament de Justícia. Concretament, en són 102, dels quals 96 s'han detectat al mòdul 4, que és el principal afectat i es troba confinat. A l'inici del brot ja es van detectar en aquest mòdul 80 positius però una segona PCR als interns que havien donat negatiu ha elevat la xifra de positius fins a 96. També hi ha dos casos al mòdul semiobert, dos al mòdul 6, un al mòdul 8 i un altre al mòdul 3. La mascareta FFP2 és obligatòria per accedir al centre i es continuen fent proves diagnòstiques. El 70% dels funcionaris estan vacunats. En total, els centres penitenciaris catalans tenen 147 interns i 72 professionals positius. Dels 147 interns, 93 estan ubicats al mòdul 4 de Quatre Camins i n'hi ha quatre més ubicats a la infermeria del mateix centre.

A banda, també hi ha 11 interns amb coronavirus a Brians 2, tres al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa, dos a Mas d'Enric, i dos a Brians 1. A més, hi ha 12 interns positius que romanen al seu domicili confinats amb permís per malaltia i quatre que romanen al domicili en aplicació de l'article 86.4.

Paral·lelament, la setmana passada es va començar a vacunar els interns. En total hi ha 6.154 persones que estan rebent la primera dosi de la vacuna, fet que suposa el 92% de la població reclusa, la majoria d'entre 18 i 55 anys. Es tracta d'una mesura per evitar la propagació del virus entre aquells interns que es troben en règim ordinari, és a dir, que no gaudeixen de permisos de sortida.